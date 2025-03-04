小米電動車熱銷 鴻海、胡連、凡甲等受惠

小米汽車SU7 Ultra原訂年銷售1萬輛，發布後兩天就賣破1.5萬輛，提前達標，為小米斬獲近人民幣80億元（約新台幣363億元）訂單，台廠也有糖吃，包括鴻海（2317）、胡連、凡甲等電動車組配件三強打進小米電動車供應鏈，是少數搭上小米新車熱銷商機的台廠。

小米上周舉行發表會，推出新款高性能電動轎跑車SU7 Ultra，人民幣52.99萬元（約新台幣240.5萬元）的起售價震驚市場，但實際售價大幅低於預售價，也使小米SU7 Ultra開賣10分鐘訂單就突破6,900輛，兩小時便完成訂出的1萬輛年度目標。此前小米SU7 Ultra預售價為人民幣81.49萬元。

若按照人民幣52.99萬元的起售價計算，小米SU7 Ultra在發布後兩天內的訂單就超過1.5萬輛，為小米斬獲近人民幣80億元訂單。專家認為，小米之所以達成亮麗成績，除自身的實力與小米董事長雷軍強大的行銷等因素外，還得益於合作夥伴的助力。

台灣供應鏈中，胡連是純度最高的小米新車供應鏈。胡連是台灣供貨大陸汽車連接器一哥，此次取得小米汽車連接線相關訂單。鴻海則透過合資的德國ZF集團躋身小米供應鏈；凡甲的客戶寧德時代也是小米汽車供應商，讓凡甲共享商機。

胡連昨（3）日表示，小米汽車是該公司客戶之一，2025年中國大陸自主品牌汽車的需求相當強勁，加上PCB保險絲盒等新產品量產，以及增加在大陸自主品牌汽車的滲透率。法人預估，胡連今年第1季營收將年增20%以上，尤其來自大陸的業績將年增三成以上，可以看出強勁成長力道。

隨著美國持續對來自大陸的商品加徵關稅，大陸自主品牌汽車反而持續擴大去美化的動作，擴大尋找本地供應商，胡連跟著受惠，尤其目前大陸汽車除內需市場外，出口則以歐洲、東南亞與俄羅斯等地為主，持續在國內與國外市場攻城掠地。

凡甲主要供應高頻及高功率相關連接器，車用產品以電動車電池BMS相關連接器居多，客戶包括寧德時代、比亞迪、吉利汽車、上汽集團及長安汽車等大陸自主品牌車廠，隨著小米持續採用寧德時代的電池，凡甲可望跟著受惠。