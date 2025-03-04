國巨陳泰銘移轉全數股權
被動元件大廠國巨（2327）董事長陳泰銘昨（3）日將手中所有持股6,139張，全數轉讓予特定人、泰銘傳承股份有限公司。據了解，該公司目前仍籌備中。昨日至截稿前，國巨並未回應。
去年10月，陳泰銘就已申讓名下29,214張持股給家族控股公司，當時國巨表示，主要為踐行傳承、避免股權分散，以長久持有國巨股票。
國巨當時也表示，轉讓29,214張持股只是第一步，希望藉由此次股權移轉強化家族在國巨持股，未來在適當時機仍會持續增加控股公司的持股，當時這一波持股是由陳泰銘個人轉讓給家族控股公司，對股權結構沒有影響。
據了解，陳泰銘有感於對國巨深厚的情感，希望家族長期持有國巨股票，避免股權分散，因此，藉由控股公司的成立，將其大部分國巨持股轉移至該公司，以穩固的持股作為國巨日後發展的重要基石，也能讓員工安心工作。
此次陳泰銘將持股6,139張全轉讓予特定人、泰銘傳承股份有限公司，業界推估，應是為移轉給下一代預做準備。
業界人士分析，由於陳泰銘持股張數多，透過創辦泰銘傳承股份有限公司，將股票轉讓過去，未來在財產傳承過程當中，將能大幅降低相關稅金。
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