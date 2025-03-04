遠傳三箭齊發 2025年5G滲透率衝五成
遠傳（4904）總經理井琪昨（3）日表示，2025年遠傳要精實成長，合併效益再擴大、拓展數位服務版圖、加深AI智慧化「三箭齊發」，5G滲透率衝五成，企業資通訊等解決方案貢獻營收已達百億，未來數位生活貢獻營收也以百億為目標。
井琪指出，合併效益部分，持續進行IT系統及網路整合，並深化固網布局，推動固網IDC業務增長，並專注「價值」競爭。
井琪指出，數位服務版圖以全台行動用戶為客群目標，升級「遠傳心生活」，成一站式數位服務平台，突破框架，開發多元生活服務應用，更要加速平台變現。
同時，加深AI智慧化部分，井琪表示，現在friDay影音及friDay購物都導入AI與個人推薦，AI加速發展，生成式AI降低技術門檻，更積極發展關鍵應用，讓AI真正融入生活。
遠傳近年強化核心電信業務，併購亞太電信綜效提前達成，更推動數位轉型，布局新經濟營收，目前新經濟貢獻營收近二成，其中企業客戶（資通訊解決方案、雲端、資安）占營收57%，個人用戶（friDay影音、資安、帳單代收）等數位服務占43%，新經濟獲利能力大增，去年獲利年增率達19%，企業客戶大人物等新經濟貢獻營收突破百億元，未來個人用戶數位服務貢獻營收也要衝百億，獲利持續成長。
遠傳旗下博弘雲端去年稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）年增34%，目前已掛牌上櫃，數聯資安去年EBITDA年增47%，正規劃IPO，最快明年掛牌。
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