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AI 應用蓬勃發展 工程師職缺最搶手

經濟日報／ 記者蕭君暉吳凱中林薏茹／台北報導

AI應用蓬勃發展，台廠喜迎AI大商機，擴大徵才，多家代工廠均獨立拆分出「AI工程師」相關職缺，廣達更啟動針對全體員工的AI學習規劃，打造廣達人工智慧學校（QAS，Quanta AI School）。

廣達（2382）徵才官網釋出的「強打」職缺，即為雲端伺服器相關各類工程師，包括雲端伺服器OpenBMC軟體開發設計工程師、雲端伺服器熱流設計及硬體設計等工程師，以因應AI伺服器強勁需求成長。

AI 伺服器 工程師

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