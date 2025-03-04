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科技廠拚AI 徵才4,000人

經濟日報／ 記者蕭君暉吳凱中林薏茹／台北報導
為迎接AI資料中心加速投資的龐大商機，科技大廠啟動大徵才。圖／聯合報系資料照
為迎接AI資料中心加速投資的龐大商機，科技大廠啟動大徵才。圖／聯合報系資料照

為迎接AI資料中心加速投資的龐大商機，科技大廠啟動大徵才廣達（2382）率先發出英雄帖，今年要號召逾千名AI生力軍加入，鴻海（2317）也不遑多讓，英業達（2356）將徵才逾300人，華碩（2357）、和碩（4938）徵才規模逾數百人，緯創（3231）、緯穎（6669）、仁寶（2324）預計徵才人數也達數百人。

各大廠積極「逐鹿AI世紀」，預計今年徵才人數上看4,000人。

廣達2024年營收與獲利同步改寫新猷，成為AI供應鏈最大受惠者之一。為迎接AI應用需求爆發性成長，廣達持續拓展研發能量，廣發英雄帖大舉徵才。

廣達今年春季校園徵才季「廣達，你的職涯新起點」首場博覽會將於3月8日在台大登場，今年預計釋出逾千名職缺，網羅新鮮人及具備即戰力的轉職工作者。

鴻海近年同步受惠客戶AI需求大爆發，加上擴大全球布局量能，相較廣達祭出的千人規模大徵才，業界預期，鴻海人才需求也不遑多讓。

和碩今年將參與台大校園徵才，預計徵才數百人，需求領域涵蓋軟韌體/IT、硬體研發、機構/聲光學、品質、商管、製程等，其中不乏伺服器、5G、AI、數位孿生工程師等職缺。

華碩今年校園徵才巡迴首站將於8日在台大校園博覽會登場，職缺涵蓋AI軟韌體研發、硬體、機構、業務行銷等，預計徵才人數達數百人。

英業達今年持續擴大徵才，職缺囊括AI軟韌體研發、硬體、機構、RF等，招募各領域工程師人才加入，包括AI伺服器、機器人、AI軟體、AI晶片、MES等工程師。

仁寶為搶進AI伺服器領域，今年光是伺服器部門將徵才近100人，積極前進校園徵才，將深入八所大學舉辦校園說明會，也會參與台大校園徵才等11場校園徵才博覽會，徵求AI、5G與智慧裝置等領域人才，釋出AI資料科學家、雲端工程師等職缺。

緯創今年校園徵才將從台大起跑，前進八所大學校園徵才博覽會，釋出包括硬體、機構、軟體、製造、生管/物管、專案管理及業務管理等領域職缺。緯穎也開出多項職缺，大舉招募人才加入，囊括硬體研發/工程、軟韌體、生產技術/製程等工程師。

AI 廣達 徵才

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