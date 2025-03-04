遠傳董座徐旭東看景氣…樂觀上半年 將深化AI布局

遠傳（4904）董事長徐旭東昨（3）日表示，AI不是未來，而是現在正在發生的事，「Everything is AI（任何事都離不開AI）」。展望2025年景氣，台灣表現不差，至少上半年是好的，遠傳也將深化AI布局，並持續成長，挑戰新高峰。

徐旭東昨日出席遠傳新春媒體聚會，釋出以上訊息。他強調，在電信市場競爭激烈大環境下，遠傳超前實現合併（亞太電信）綜效，但不以此為滿，今年要繼續向前衝。

媒體詢問國際情勢及年度景氣展望。徐旭東表示，觀察台灣整體出貨表現不差，而且很活躍，台灣採購各項產品也沒有一下子就停掉，台灣景氣不錯，沒道理不好，但下半年沒有人看得懂，比較擔心美國川普政府關稅議題，中國大陸後續會有什麼反應。他認為，一旦大打關稅戰，全球經濟循環將改變；至於美方提出對加墨等國加徵25%關稅，雖不見得一次到位，但將影響價格及成本，也讓企業都很擔心，下半年因關稅議題及國際政治氛圍不明朗，景氣訊號仍看不清楚。

徐旭東談話重點

近期徐旭東從美國及日本返台，他認為，台灣、美國及日本消費零售仍熱絡，在台北的百貨，許多消費者在連假期間都來不只一次，代表遠百據點不夠了，要趕快加強，可能增加三、四個據點。

談到未來趨勢，徐旭東強調，AI不是未來，而是現在正在發生的事，「Everything is AI」，未來業務發展與AI密不可分，AI應用已深植於遠傳數位服務，持續加強提升AI化，更強調要AI有效化，審慎評估投入效益。

遠傳2024年營收、EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）同創新高；淨利更攀上18年來高點，每股純益為11年來最佳，市值突破3,000億元；平均帳單金額（ARPU）705元，及5G滲透率43%，均為業界最高。

談到遠傳2025年目標，徐旭東表示，遠傳合併亞太電信提前實現合併綜效，而台灣電信業激烈競爭，遠傳持續成長，很厲害，2024年表現亮眼，但科技變化快速，不能以此為滿，持續深化AI布局，持續創新成長，期待新一年挑戰新高峰。

近期值世界行動通訊大會（MWC）展期，往年徐旭東都會親自飛往巴塞隆納參與，今年雖未前往，但他仍期待並持續關注各種新技術與新應用。遠傳也與愛立信在MWC合作展出創新應用，並簽署「2025永續智慧網路演進」合作備忘錄（MOU），積極推動AI、5G創新應用升級。



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