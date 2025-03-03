友訊MWC 2025秀全方位網路解決方案
網通品牌 D-Link友訊（2332）董事長郭金和領軍，於3月3日至6日在西班牙巴塞隆納參與2025年世界行動通訊大會（MWC 2025），以「One Connection • Infinite Possibilities（專注智慧連網，啟動無限可能）」及 「Link to the Future, Anytime, Anywhere（時空無界，連結無限）」為核心主軸，展示 Wi-Fi 7 與 4G/5G 先進技術，打造全方位網路解決方案。
隨著全球市場對高速、順暢網路的需求不斷攀升，郭金河指出，因應各種應用場域對行動連網的需求大幅成長，友訊科技在MWC 2025將聚焦於4G/5G先進技術，以完整的 4G/5G 產品組合與連網解決方案，包括FWA解決方案、行動連網解決方案、以及M2M應用等，在不同環境下，提供用戶高效、穩定、順暢、又安全的連網體驗。
此外，友訊科技表示，亦於本次展會隆重推出全新的周邊產品線，專為「個人行動周邊」（On-the-Go）與「居家辦公周邊」（Work-at-Home）等場景需求而設計，滿足數位遊牧、行動創新者及專業人士在各種環境中的連網需求，實現隨時隨地的高效工作與創新體驗，打造多元化的產品與服務，涵蓋家用、商用、及產業用三大產品線，針對不同環境與使用者需求，提供最佳化且智慧化的全方位網路解決方案。
郭金河表示，D-Link友訊科技將持續秉持「台灣品質、智慧創新、解決方案導向、一站式服務、永續設計」的品牌承諾，朝向智慧生活的願景邁進，讓科技創新與永續發展相輔相成，實現「時空無界，連結無限」的智慧連網未來。
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