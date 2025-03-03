台積電布局美德日中 2024年獲政府補助751億元創新高
台積電擴大海外布局，獲得美國、德國、日本和中國等政府補助支持，2024年共計獲得新台幣751.64億元補助，金額創下新高。
據台積電財報資料顯示，台積電子公司TSMCArizona、ESMC、JASM及台積電南京等，因分別計劃於美國、德國、日本及中國設廠營運，取得當地政府補助款，主要用於補貼不動產、廠房及設備購置成本，以及建造廠房與生產營運所產生的部分成本與費用。
台積電指出，2021年和2022年陸續取得日本和中國政府補助款8.27億及70.51億元，2023年再取得475.45億元政府補助款。
台積電2024年取得美國、德國、日本及中國政府補助款共計751.64億元，創下新高，年增276.19億元，增幅達58%；台積電自2021年起累計已取得1305.87億元政府補助款。
台積電日本熊本第1座廠於2024年底開始量產，並將於2025年開始興建第2座廠，美國亞利桑那州第1座廠在2024年第4季量產4奈米，台積電並在中國擴展28奈米產能，在德國德勒斯登投資建廠。
台積電表示，ESMC、JASM及台積電南京等子公司分別與當地政府簽署補助合約，內容包含應遵守的建廠時程及其他條件。TSMC Arizona得針對符合資格的投資，申請投資金額的25%作為投資補助。
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