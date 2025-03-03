快訊

德國又發生衝撞！1輛黑色休旅車高速衝向人群 釀1死多傷

台積電布局美德日中 2024年獲政府補助751億元創新高

中央社／ 新竹3日電
台積電。路透
台積電。路透

台積電擴大海外布局，獲得美國、德國、日本和中國等政府補助支持，2024年共計獲得新台幣751.64億元補助，金額創下新高。

據台積電財報資料顯示，台積電子公司TSMCArizona、ESMC、JASM及台積電南京等，因分別計劃於美國、德國、日本及中國設廠營運，取得當地政府補助款，主要用於補貼不動產、廠房及設備購置成本，以及建造廠房與生產營運所產生的部分成本與費用。

台積電指出，2021年和2022年陸續取得日本和中國政府補助款8.27億及70.51億元，2023年再取得475.45億元政府補助款。

台積電2024年取得美國、德國、日本及中國政府補助款共計751.64億元，創下新高，年增276.19億元，增幅達58%；台積電自2021年起累計已取得1305.87億元政府補助款。

台積電日本熊本第1座廠於2024年底開始量產，並將於2025年開始興建第2座廠，美國亞利桑那州第1座廠在2024年第4季量產4奈米，台積電並在中國擴展28奈米產能，在德國德勒斯登投資建廠。

台積電表示，ESMC、JASM及台積電南京等子公司分別與當地政府簽署補助合約，內容包含應遵守的建廠時程及其他條件。TSMC Arizona得針對符合資格的投資，申請投資金額的25%作為投資補助。

台積電 日本

延伸閱讀

台股跌逾400點 電子熄火、台積電暫守千元

00922今將宣布預估配息…回檔就該買市值型ETF！緊箍咒變「隱藏祝福」

永豐投顧：3月台股22,500～23,650點震盪整理

連假不平靜…台積打千元保衛戰 台股恐測試半年線

相關新聞

台積電布局美德日中 2024年獲政府補助751億元創新高

台積電擴大海外布局，獲得美國、德國、日本和中國等政府補助支持，2024年共計獲得新台幣751.64億元補助，金額創下新高

仁寶推Intel Xeon 6處理器伺服器解決方案

仁寶（2324）3日宣布，採用英特爾Intel Xeon 6平台技術推出新一代伺服器解決方案，透過散熱設計優化、高效能運...

集邦調查：去年Q4 NAND Flash營收季減6.2% 估下半年回升

集邦科技今日發布最新調查，2024年第4季因PC、智慧手機等消費性電子產品廠商持續去化庫存，供應鏈大幅調整採購訂單，造成...

台南仁德再生水廠今起送水 奇美實業達成用水80%再生水

奇美實業今天表示，與台南市政府合作的仁德再生水廠，今天開始供應奇美仁德廠區再生水，按照規畫奇美將與內部再生水並行運用。

AI 晶片雙雄財報比拚 輝達、超微營收齊暴增印證需求續旺

全球晶片大廠輝達（NVIDIA）與超微（AMD）近期相繼公布最新財報，在市場需求大增帶動之下，晶片雙雄的第4季財報也完整...

SAP 任命原欣為大中華地區總裁

SAP 3日宣布，任命原欣為大中華地區總裁，全面負責SAP在該市場的業務營運，全力推動AI和雲端策略在大中華地區的深化，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。