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明基醫財報／2024年獲利1.04億元、年減8.5% 第4季季減1.3%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

明基醫（4116）3日公布去年財報，全年稅後淨利1.04億元，年減8.5%，每股純益2.35元，其中第4季獲利約2,628.8萬元，季減1.3%。明基醫日前公布1月合併營收4.11億元，年增11.57%。

明基醫 財報

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