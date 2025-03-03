法人：AI仍處軍備競賽 先進封裝後市可期

DeepSeek以低成本高性能AI模型，似乎減少對算力的依賴，導致部分投資人擔憂科技公司投入巨額成本建設AI基礎設施的必要性，法人表示，AI產業仍處軍備競賽階段，需要更強大的算力來訓練處理，AI發展要更多高階GPU「燃料」，先進封裝產業長多趨勢未變，弘塑（3131）與辛耘（3583）後市可期。

法人指出，推理模型是新型大型語言模型(LLM)，越多、越強大高階GPU將有助AI推理達成更好數據、更高性能、並提高精準度，DeepSeek快速崛起並非高階GPU終點。

DeepSeek並利用測試階段擴展執行思維鏈、共識和搜尋方法來產生最佳答案，完成複雜問題多重推理，將是未來裝置端AI代理對加速運算的關鍵需求，推理模型是新型大型語言模型，DeepSeek讓AI推理長足進步，是測試階段運算擴展的完美範例。

DeepSeek用相對少資本支出，達到很好推力性能，但2025年全球四大CSP最新的資本支出將新增1,000億美金以上的資本支出或年增45%，仍未見到下修一事。