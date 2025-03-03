imec採用High-NA EUV單次圖形化 展示20奈米間距金屬導線的電性良率

比利時微電子研究中心（imec）於本周舉行的國際光電工程學會（SPIE）先進微影成形技術會議上，展示首次在20奈米間距金屬導線結構上取得的電性測試（electrical test）結果，這些結構經過高數值孔徑極紫外光（high-NA EUV）的單次曝光之後完成圖形化。在螺旋型（serpentine）與雙叉型（fork-fork）兩種金屬化結構測得的量測結果顯示良好的電性良率，這表示隨機缺陷的數量少。此次電性測試的結果證實High-NA EUV微影曝光機及其周邊生態系在這樣小尺寸下進行導線／間隔圖形化的能力。

imec研發資深副總（SVP）Steven Scheer表示：「這是首次採用High-NA EUV單次圖形化在20奈米間距金屬導線完成電性良率展示。這些成果代表對High-NA EUV微影技術及其周邊生態系性能的初步驗證，而這個生態系包含先進光阻劑和塗佈底層、光罩、量測技術、（變形）成像技術策略、光學鄰近修正（OPC），以及整合圖形化和蝕刻技術。我們會持續與我們的圖形化生態系合作研究製程，以進一步驅動良率升級，並將這些技術轉移給我們的製造夥伴。」

imec與艾司摩爾（ASML）共建的High-NA EUV生態系包含像是領先晶片大廠、材料與光阻劑供應商、光罩供應商和量測專家等夥伴，共同為2奈米以下節點的新一代半導體製造來合作開發和優化High-NA EUV微影技術。

imec先進圖形化部門專案主持人Philippe Leray補充說：「電性測試是驗證High-NA EUV的關鍵步驟。這些電性測試結果也向我們展示未來的發展方向。結合電子束檢測時，螺旋型和雙叉型金屬化結構的導電率量測提供有關隨機表面缺陷（分別是指斷裂或橋接）的資訊，這些缺陷會導致良率下降。這些見解提供我們的生態系夥伴有關策略開發的協助，藉此減緩隨機表面缺陷。我們目前持續投入的其中一項研究聚焦優化光阻劑的性能，在盡可能不影響隨機損壞的情況下降低劑量與良率的比例，這點我們正在與光阻劑業界緊密合作。」