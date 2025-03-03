力旺與熵碼推出全球首款結合PUF技術的後量子加密方案

全球嵌入式非揮發性記憶體（eNVM）解決方案的領導廠商力旺（3529），與旗下專注於PUF（物理不可複製功能）安全IP的子公司熵碼科技，今日正式推出全球首款結合PUF技術的後量子加密（PQC）解決方案。此突破性創新結合了力旺領先業界的NeoPUF技術與先進的PQC演算法，為下一代計算設備提供前所未有的安全性，抵禦量子計算發展帶來的新興威脅。

隨著量子計算技術的進步，傳統加密系統（如RSA與橢圓曲線密碼學ECC）正面臨日益增長的量子攻擊風險。為此，力旺與熵碼攜手開發了一套前瞻性的安全解決方案，結合PUF技術的隨機性與獨特性，並支援後量子密碼（PQC）演算法，包括用於金鑰封裝的Kyber（ML-KEM）與用於數位簽章的Dilithium（ML-DSA）。該方案透過熵碼的PUFcc加密協處理器中內建的PUFrt硬體信任根，利用PUF所產生的隨機數作為PQC所需的根密鑰，確保在應對量子威脅的同時，維持現代應用如雲端運算、物聯網（IoT）等領域所需的高效能與可擴展性。

這項突破性的PUF技術與PQC整合方案，能夠在晶片內直接產生抗量子金鑰，無需依賴外部金鑰注入。其核心技術NeoPUF採用量子穿隧機制，透過半導體製程中的天然隨機變異，生成高度隨機且無法複製的識別碼，為金鑰生成、儲存與認證提供安全基礎。此技術消除傳統金鑰配置過程中的安全漏洞，以高效且具成本效益的方式實現量子安全防護。

力旺與熵碼創辦人徐清祥表示，力旺推出全球首款整合PUF技術的PQC解決方案，是力旺與熵碼在計算安全領域的重要里程碑。隨著量子計算威脅迫在眉睫，力旺與熵碼攜手提供一種積極且基於硬體的安全防護，不僅滿足當前的資安需求，更協助合作夥伴與客戶應對未來挑戰。