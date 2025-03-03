高通與IBM擴大合作 推企業級生成式AI解決方案於雲端和邊緣裝置實現
在2025年巴塞隆納世界行動通訊大會（MWC）揭開序幕前，高通技術公司與IBM宣布擴大合作，推動企業級生成式人工智慧（AI）解決方案實現於邊緣與雲端裝置，旨在提供更高的即時性、隱私性、可靠性、更個人化的體驗，同時降低成本和功耗。透過這項合作，雙方計劃將watsonx.governance整合至搭載高通技術公司平台的生成式AI解決方案，並透過高通AI推論套組（Qualcomm AI Inference Suite）和Qualcomm AI Hub支援IBM的Granite模型。
高通資深副總裁暨技術規劃與邊緣解決方案總經理Durga Malladi表示：「很高興能與IBM攜手合作，為邊緣與雲端裝置提供尖端的企業級生成式AI解決方案。這項合作讓企業能夠部署快速且個人化的AI解決方案，同時還具備強大的治理、監控與決策能力，能進一步提升從邊緣到雲端的AI整體可靠性。」
IBM資料與AI部門總經理Ritika Gunnar表示：「深化與高通技術公司的合作，讓我們更有能力將企業級生成式AI從雲端拓展至邊緣。透過將IBM的watsonx.governance及Granite模型進行最佳化，以適用於Snapdragon和Qualcomm Dragonwing平台，我們正協助讓企業無論資料位於何處，都能充分發揮AI的顛覆性力量。這正是強大夥伴關係的最佳展現。」
高通表示，雙方在CES宣布合作的基礎上，高通與IBM計劃在Snapdragon 8 Elite參考設計、以及配備高通AI推論套組的Qualcomm Dragonwing AI本地應用裝置解決方案上運行watsonx.governance、Granite Guardian 8B和Granite 3.1 8B模型。這些模型協同運作，為邊緣端提供端到端的生成式AI解決方案，其中包含支援模型部署與運行、監控、強化決策能力的防護機制。透過這項合作，高通技術公司和IBM將裝置上推理、低功耗和隱私保護特性，與watsonx的強大效能進行結合，以協助企業因應AI解決方案在安全性、效率、可靠性及治理方面的問題。
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