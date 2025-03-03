快訊

徐巧芯、羅智強入列…新增13藍委罷免一階達標 3綠委低於門檻

晚歸民眾留意！ 北市府預警：4日凌晨恐有強降雨+強陣風

高通與IBM擴大合作 推企業級生成式AI解決方案於雲端和邊緣裝置實現

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
高通與IBM宣布擴大合作，力推企業級生成式AI解決方案於雲端和邊緣裝置實現。（路透）
高通與IBM宣布擴大合作，力推企業級生成式AI解決方案於雲端和邊緣裝置實現。（路透）

在2025年巴塞隆納世界行動通訊大會（MWC）揭開序幕前，高通技術公司與IBM宣布擴大合作，推動企業級生成式人工智慧（AI）解決方案實現於邊緣與雲端裝置，旨在提供更高的即時性、隱私性、可靠性、更個人化的體驗，同時降低成本和功耗。透過這項合作，雙方計劃將watsonx.governance整合至搭載高通技術公司平台的生成式AI解決方案，並透過高通AI推論套組（Qualcomm AI Inference Suite）和Qualcomm AI Hub支援IBM的Granite模型。

高通資深副總裁暨技術規劃與邊緣解決方案總經理Durga Malladi表示：「很高興能與IBM攜手合作，為邊緣與雲端裝置提供尖端的企業級生成式AI解決方案。這項合作讓企業能夠部署快速且個人化的AI解決方案，同時還具備強大的治理、監控與決策能力，能進一步提升從邊緣到雲端的AI整體可靠性。」

IBM資料與AI部門總經理Ritika Gunnar表示：「深化與高通技術公司的合作，讓我們更有能力將企業級生成式AI從雲端拓展至邊緣。透過將IBM的watsonx.governance及Granite模型進行最佳化，以適用於Snapdragon和Qualcomm Dragonwing平台，我們正協助讓企業無論資料位於何處，都能充分發揮AI的顛覆性力量。這正是強大夥伴關係的最佳展現。」

高通表示，雙方在CES宣布合作的基礎上，高通與IBM計劃在Snapdragon 8 Elite參考設計、以及配備高通AI推論套組的Qualcomm Dragonwing AI本地應用裝置解決方案上運行watsonx.governance、Granite Guardian 8B和Granite 3.1 8B模型。這些模型協同運作，為邊緣端提供端到端的生成式AI解決方案，其中包含支援模型部署與運行、監控、強化決策能力的防護機制。透過這項合作，高通技術公司和IBM將裝置上推理、低功耗和隱私保護特性，與watsonx的強大效能進行結合，以協助企業因應AI解決方案在安全性、效率、可靠性及治理方面的問題。

AI IBM 高通

延伸閱讀

雲達攜手生態系夥伴 前進 MWC 大秀 AI 肌肉

中國首位AI兒科醫師北京上崗 擔任臨床科研助理

訓練AI模型的著作權風險：當資料成為兵家必爭之地 台灣有何策略？

TPCA 預估 AI 帶動台灣PCB產值2025年8,541億元 年增4.6%

相關新聞

仁寶推Intel Xeon 6處理器伺服器解決方案

仁寶（2324）3日宣布，採用英特爾Intel Xeon 6平台技術推出新一代伺服器解決方案，透過散熱設計優化、高效能運...

集邦調查：去年Q4 NAND Flash營收季減6.2% 估下半年回升

集邦科技今日發布最新調查，2024年第4季因PC、智慧手機等消費性電子產品廠商持續去化庫存，供應鏈大幅調整採購訂單，造成...

台南仁德再生水廠今起送水 奇美實業達成用水80%再生水

奇美實業今天表示，與台南市政府合作的仁德再生水廠，今天開始供應奇美仁德廠區再生水，按照規畫奇美將與內部再生水並行運用。

AI 晶片雙雄財報比拚 輝達、超微營收齊暴增印證需求續旺

全球晶片大廠輝達（NVIDIA）與超微（AMD）近期相繼公布最新財報，在市場需求大增帶動之下，晶片雙雄的第4季財報也完整...

SAP 任命原欣為大中華地區總裁

SAP 3日宣布，任命原欣為大中華地區總裁，全面負責SAP在該市場的業務營運，全力推動AI和雲端策略在大中華地區的深化，...

缺乏消費性電子產品拉貨動能 NAND Flash 營收季減6.2%

根據研調機構集邦（TrendForce）最新調查，2024年第4季因PC、智慧手機等消費性電子產品廠商持續去化庫存，供應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。