快訊

徐巧芯、羅智強入列…新增13藍委罷免一階達標 3綠委低於門檻

晚歸民眾留意！ 北市府預警：4日凌晨恐有強降雨+強陣風

遠傳與愛立信在MWC簽署MOU推動AI、5G創新應用升級

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

2025世界通訊大會（MWC）盛會正在巴塞羅納盛大展開，遠傳（4904）表示，國際通訊大廠愛立信宣布共同簽訂「2025永續智慧網路演進」合作備忘錄（MOU），積極推動推動AI、5G創新應用升級。

遠傳與愛立信合作備忘錄由遠傳總經理井琪與台灣愛立信總經理周大企代表簽署，雙方將共同推動人工智慧（AI）及B5G（Beyond 5G）技術發展，在「重塑連接價值」、「鍛造智慧網路」與「釋放未來潛能」三大要點進行更深度合作，包含利用AI和自動化技術優化網路效能和營運效率、以先進網路安全技術強化數位韌性，並在5G Advanced技術創新應用擴大合作，進一步釋放5G完整潛能，打造優質使用者體驗。

遠傳總經理井琪表示，與長期合作夥伴愛立信持續擴大深度合作，共同推動行動通訊的全新發展，除期待藉由先進AI技術進一步提升用戶體驗、企業營運與節能永續成效，也將在日益受到重視的網路安全層面，投注更多心力，讓用戶安心地使用遠傳服務，也期待在5G Advanced技術上，能與愛立信有更深入的結盟，共同探索先進通訊技術發展與市場洞察，將願景落地化為具體服務，讓用戶都能享受最優質、創新的通訊體驗。

台灣愛立信總經理周大企表示，愛立信與遠傳攜手合作超過20年，創下許多5G應用的里程碑。我們觀察到隨著5G用戶的成長，消費者與企業尚不完全滿足於現有的服務模式，有20%的台灣5G用戶願意為差異化連接支付35%的額外費用，透過差異化連接服務的導入，將可以為用戶和企業打造出更多創新應用情境，我們期待透過與遠傳的合作，能夠創造出更多像大巨蛋差異化連接測試的成功案例，釋放更多5G的商業潛能。

為滿足多元化5G應用場景，遠傳與愛立信表示，共同推動將AI加強應用在無線接取網（RAN），逐步建構出意圖式驅動網路（Intent-driven Network）。藉由AI輔助，讓系統得以自動調整網路配置，快速滿足用戶當下使用情境需求，進一步提升使用者體驗；同時，透過AI監控及預估網路流量，更能有效運用資源，降低網路及電力使用量，進而實現永續節能目標。

同時，雙方也持續整合先進安全技術，提升數位韌性，包含將網路開放API與防詐應用結合，進行更靈活的詐騙檢測，確保用戶在不同應用情境中的使用安全。針對日新月異的科技發展及資安需求，遠傳與愛立信也將共同探索包含「量子加密」在內創新資安技術可能性，進一步保護數位基礎設施，提供更高效網路安全防護。

遠傳與愛立信也利用其5G技術的核心優勢，持續深化在5G Advanced解決方案的合作，包括5G NR RedCap、定位技術及差異化連接等領域，進一步提升網路靈活性和效能，為用戶帶來客製化且卓越的網路體驗。同時，遠傳與愛立信已成功完成「臺北大巨蛋5G Advanced」差異化連接服務測試，這項創新成果，將在2025 MWC會場中展出。

遠傳表示，上述差異化連接測試在去年12月間臺北大巨蛋大型演唱會中成功完成，透過網路切片技術，讓下載速度較傳統網路服務提升近2倍，並可透過「遠傳心生活App」AI推薦連接方案及訂購，讓參加大型活動的5G用戶能夠獲得客製化網路使用體驗。

5G 愛立信 遠傳

延伸閱讀

中華電攜愛立信 在 MWC 上展示智慧賦能產業數位化

foodpanda送你進大巨蛋看職棒開幕戰 3筆299元訂單即可抽「尊榮包區雙人門票」

遠傳市值破3000億元大關 三大策略布局2025

遠傳總經理井琪：電信產業飽和 5G滲透率今年拚50%

相關新聞

仁寶推Intel Xeon 6處理器伺服器解決方案

仁寶（2324）3日宣布，採用英特爾Intel Xeon 6平台技術推出新一代伺服器解決方案，透過散熱設計優化、高效能運...

集邦調查：去年Q4 NAND Flash營收季減6.2% 估下半年回升

集邦科技今日發布最新調查，2024年第4季因PC、智慧手機等消費性電子產品廠商持續去化庫存，供應鏈大幅調整採購訂單，造成...

台南仁德再生水廠今起送水 奇美實業達成用水80%再生水

奇美實業今天表示，與台南市政府合作的仁德再生水廠，今天開始供應奇美仁德廠區再生水，按照規畫奇美將與內部再生水並行運用。

AI 晶片雙雄財報比拚 輝達、超微營收齊暴增印證需求續旺

全球晶片大廠輝達（NVIDIA）與超微（AMD）近期相繼公布最新財報，在市場需求大增帶動之下，晶片雙雄的第4季財報也完整...

SAP 任命原欣為大中華地區總裁

SAP 3日宣布，任命原欣為大中華地區總裁，全面負責SAP在該市場的業務營運，全力推動AI和雲端策略在大中華地區的深化，...

缺乏消費性電子產品拉貨動能 NAND Flash 營收季減6.2%

根據研調機構集邦（TrendForce）最新調查，2024年第4季因PC、智慧手機等消費性電子產品廠商持續去化庫存，供應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。