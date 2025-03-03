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台達電展示多方位智慧精密機械加工方案 亮相2025台北國際工具機展

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

台達電（2308）3日起至3月8日於南港展覽館舉辦的2025台北國際工具機展(TIMTOS 2025)展出以「虛實無界限，智造全升級」為主軸，並以CNC控制器NC5系列為核心的三大應用範圍，包含機械精密加工方案、數位雙生應用，與工業機器人整合方案，為車床、銑床、磨床、類機床等業者實現全方位軟硬串聯，提升智造價值。

台達機電事業群總經理劉佳容表示，工具機行業近年來面對全球供應鏈重組，考驗業者的市場應變能力。呼應數位轉型與智能製造的新浪潮，台達協助客戶在提升效率、靈活度與數位轉型上取得全面突破。今年，台達推出一系列以智慧自動化為核心的工具機軟硬技術，期待為全球工具機行業注入全新動力，並攜手合作夥伴在挑戰中創造更多價值，共同邁向產業升級。」

台達電表示，在TIMTOS 2025展出重點包括：「軟硬合流，助攻機械精密加工」，因應工具機行業的數位化趨勢，以台達CNC控制器NC5系列為核心，開發適用多種行業的工藝技術與高度客製化的圖形編程介面，為車床、銑床、磨床、類機床等廠商，提供除了高速高精的基礎加工需求之外，更彈性多元的產品方案；透過行業專用CAD/CAM系統，協助客戶發展高效且差異化的專精設備。DIAEAP-PMM精工智聯平台，實現工具機數據採集、工件及刀具監控及告警機制，提升效率及良率。

「虛實整合，數位雙生智造升級」，伴隨工具機行業自動化程度提升，設備及工廠的高效數位化管理更勢在必行。台達DIAEAP+ 設備自動化控制系統可兼容多元設備通訊標準，快速採集數據，打破設備孤島，提升工具機行業的整廠自動化控制。台達電DIATwin虛擬機台開發平台則瞄準CNC機台在工件試產、開發與設備調適的痛點，透過高擬真的虛擬機台，預先測試工件加工路徑，可避免實體測試的干涉撞機與材料浪費，大幅提升開發速度與靈活度，擺脫傳統工具機開發限制。

「工業機器人，助機床行業智慧轉型」，應對精實工廠管理需求，台達提供工業機器人整合方案，以CNC控制器NC5系列為控制主機，整合垂直多關節機器人DRV系列、模組機器人RS-M系列、SCARA機器人等，透過NC5控制器多軸多通道架構達成一機同控多軸精加工，提升產能及生產穩定度。整合機器人模擬整合平台DRASimuCAD，可透過模擬大幅減省建置時間，提升導入效率。

台達電 工具機 工業機器人

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