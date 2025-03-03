中華電攜愛立信 在MWC上展示智慧賦能產業數位化

中華電（2412）宣布，與全球電信技術領導廠商愛立信在2025 年世界行動通訊大會（MWC）於愛立信展區聯合展示5G兩大創新應用，聚焦AI網路智慧管理，結合數位分身和生成式AI（Gen AI），提升人潮密集情境下的網路資源使用效能，並更生動地展示5G網路切片完整的應用潛力。

中華電信董事長簡志誠率領總公司及事業群與技術群多位主管親征2025 MWC，展會期間蒞臨愛立信展區，與現場各國頂尖資通訊專家人才交流，探討共同展出的創新應用，接軌國際最新的資通訊技術。

中華電信表示，攜手愛立信，共同推動5G AI創新應用，投入網路智慧化與自動化，驅動產業數位轉型。此次合作將充分運用5G AI技術優勢，在創新應用服務與智慧網路管理持續精進，為消費者和企業帶來最優質的網路體驗。

中華電信表示，利用愛立信的基地台數位分身（Ericsson Site Digital Twin, ESDT）、智慧網路（Ericsson Network Intelligence, ENI）並結合Gen AI等技術，推動智慧化網路管理，在2025的跨年夜，面對人潮爆增的上網需求，透過自動訊務疏導之先進技術引進，仍能維持穩定可靠的網路連線品質。

雙方於MWC現場聯合展示，透過無人機和導入3D建模技術，打造基地台數位分身，模擬真實的物理環境，針對高訊務基地台進行自動化調整和網路資源分配。另外也透過Gen AI開發出ENI的「智慧告警」（Smart AI Alert）即時監控功能，排除過多冗餘的告警，大幅降低人工現場處理。

愛立信也在MWC展示與中華電信和新加坡電信（Singtel）三方合作成果，在中華電信5G獨立組網（Standalone, SA）的網路中部署愛立信動態網路切片解決方案（Ericsson Dynamic Network Solution, EDNS），並結合Singtel共同開發的Paragon平台，提供企業客戶隨需即用的網路切片開通服務（on-demand slicing services），助力台灣產業數位化，2024年已經應用在多個在中華電信5G SA網路中廣泛驗證，例如臺南建城400周年紀念活動中的「元宇宙馬拉松」。活動，自動化配置適合的網路切片服務以提供用戶穩定、高品質的直播體驗。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，自2020年率先推出5G服務以來，中華電信積極投入基礎建設及應用技術發展。今年MWC 2025以「Converge. Connect. Create」（融合、連結、創造）為主題，中華電信與愛立信共同展出兩大應用，不只連結愛立信和新加坡電信夥伴，在5G SA 網路上成功部署5G動態網路切片服務，更融合數位分身、生成式AI技術進行網路管理創新應用。中華電信將秉持著永遠走在最前面的精神，深耕5G/B5G（Beyond 5G）最新技術結合AI發展，持續領航驅動創新應用及產業發展，讓世界看見台灣的實力。