雲達攜手生態系夥伴 前進 MWC 大秀 AI 肌肉

廣達（2382）旗下雲達科技（QCT）攜手生態系合作夥伴，前進MWC，展示最新取得認證的邊緣伺服器、OmniPOD 端到端 5G 企業專網解決方案，及AI/ML節能模型、數位孿生模擬、遠距 AIoT、自動化機器人等，大秀網路結合AI技術肌肉。

雲達將展示與Red Hat、三星電子、所羅門、新加坡科技設計大學（SUTD）、台灣大哥大、達明機器人、Viavi、Vossic、Wind River 等合作夥伴和開放社群的最新合作成果。

雲達科技總經理楊麒令表示，雲達相信生態系統的優勢來自合作的力量，藉由與生態系統合作夥伴密切合作，能夠創新並提供推動產業前進的尖端解決方案。

楊麒令指出，透過在AI、邊緣運算和機器人技術方面的最新努力，雲達再次扶植了一個強大的生態系，確保能夠滿足客戶不斷變化的需求，並創造一個可持續的未來。

雲達將分享與SUTD聯合開發的無縫整合實體 5G 網路的 rApp（RAN 智能控制器應用），有助於AI/ML 節能模型在各種網路場景下的訓練和驗證，可更準確有效地優化 5G 網路能耗。

雲達並展示一系列超短深度伺服器，包括通過三星Open RAN 軟體驗證的 QuantaEdge EGX77B-1U 和下一代 QuantaEdgeEGX88D-1U。

同時，雲達也將展示資料中心數位孿生技術，及與所羅門合作打造的遠距AIoT解決方案，為智慧手機、平板電腦、IP 攝影機和 AR 眼鏡在內的智慧裝置，提供遠距協作AI視覺系統。

雲達科技並與達明機器人合作，運用其協作機器人實現電子和汽車產業的智能自動化；也攜手台灣大哥大，在台灣開發5G AIoT專案，包括5G移動式多功能服務機器人、5G 即時偵測園區管理BodyCam、松鴨桑 AR 擴增實境導航功能、5G 360°全景暨多視角直播、智慧廣告顯示與多語言即時翻譯服務、加值能源管理服務和智慧數據全戰情管理平台等。