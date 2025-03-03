站上國際舞台 中華電攜諾基亞在MWC推5G AI創新應用

世界行動通訊大會（MWC2025）正在巴塞羅納舉行，中華電（2412）表示，近年除提升網路效能，更展現企業永續承諾，董事長簡志誠親臨全球知名電信設備商諾基亞位於MWC展區，與諾基亞共同揭露雙方在5G AI創新應用成果。中華電信指出，透過諾基亞的智慧節能平台，導入先進的軟體節能技術，提升網路能源效率，加速AI和機器學習在電信領域的應用。中華電信將持續在網路中測試和部署這些技術，提升網路的能效與智慧化管理能力。

中華電信與諾基亞攜手合作，推進更前瞻5G-Advanced/6G技術，並通過人工智慧（AI）驅動的創新，為台灣的數位轉型與行動網路演進貢獻力量。基於既有的4G/5G建設基礎，中華電信導入諾基亞最新一代的5G高性能無線電產品，實現高達30%的能源節省及5G下載速率達到2.34 Gbps的新紀錄，為未來網路效能提升和應用拓展奠定堅實基礎。具體實現雙方在2024年2月簽訂的「5G-Advanced/6G暨ESG新技術應用合作備忘錄」相關合作內容。

中華電信強調，AI技術的運用，不僅可提升網路效能，更能實現智慧城市和數位轉型目標。中華電信與諾基亞的合作將使AI驅動的分析與自動化技術深入應用於網路管理中，從而實現網路自動故障檢測、預測性維護和資源最佳化配置，進一步提升用戶體驗和網路可靠性。

在5G獨立組網（SA）領域，中華電信表示，與諾基亞已成功實現網路切片（Network Slicing）技術，並在大型活動中進行驗證，提供多樣化的使用案例。例如在2024年10月20日，中華電信攜手台南市政府及國發會推出全國首創的「5G元宇宙路跑」活動，利用諾基亞的5G獨立組網的網路切片技術，動態智能地調配網路資源，確保應用服務的網路品質，對特定用戶提供專用頻寬資源，為參與者帶來前所未有沉浸式的體驗。

中華電信表示，未來雙方將持續緊密合作，共同推動智慧城市和AI應用的發展，為客戶、業界和社會創造更大的價值，開啟智慧網路新紀元。