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雲端、AI 雙引擎 掌握數位變現力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基雲端趨勢基金報酬表現。(資料來源：投信投顧公會)
凱基雲端趨勢基金報酬表現。(資料來源：投信投顧公會)

企業AI應用、數據雲端技術的運用到以AI推動數位廣告，正成為備受期待的成長領域。凱基投信指出，能率先將AI技術成功商業化的企業，將在這波產業變革中取得領先地位，投資人可透過相關科技基金，及早布局這波產業變革浪潮，抓住投資機遇。

凱基雲端趨勢基金經理人馮紹榮表示，隨著AI技術快速發展，雲端運算的市場需求正持續攀升，帶動相關產業迎來新一波成長機會。全球主要雲端服務供應商（CSP）正積極投入AI基礎設施的擴展，預計2025年，美國四大CSP業者的資本支出將有30%的增率。此外，美國及荷蘭半導體設備大廠皆認為，隨著AI運算成本降低，市場對AI技術的需求將更加旺盛，進一步推動算力需求成長，AI晶片的重要性也將隨之提升。

馮紹榮表示，雲端技術在電子商務、金融科技、智慧製造等領域的廣泛應用，正加速推動產業的數位轉型。整體產業鏈可分為三大層面：應用端、雲端服務供應商（CSP）及硬體與基礎設備供應商。應用端如串流影音平台依賴雲端運算與儲存技術，確保高品質的用戶體驗；CSP則提供SaaS、IaaS等解決方案，支撐企業數位轉型；而硬體供應商則透過高效能伺服器、AI晶片與網通設備，為雲端技術發展奠定堅實基礎。隨著市場需求持續攀升，雲端產業展現強勁的成長潛力。

馮紹榮指出，市場近期焦點全球IC設計龍頭輝達（NVIDIA）公布的財報上，其業績表現將成為評估AI產業需求是否持續增長的重要指標。結果顯示AI伺服器與H100等高階晶片的出貨量維持增長，進一步提升市場對雲端與半導體產業的信心。隨著Open AI 4.0的技術突破、Llama的演算法優化，以及新款AI應用的推出，AI技術的正加速推動全球科技產業的進步，並進一步帶動雲端與半導體市場成長。

AI產業正邁向商用的下一階段，凱基雲端趨勢基金投資涵蓋雲端應用軟體、雲端平台服務、雲端基礎設備及其他運用雲端概念改革而受惠的企業，可一舉掌握成熟及新興市場，智慧投資產業龍頭股及潛力爆發股，將是掌握這波科技新浪潮創造長期增值機會的另一種投資選擇。

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