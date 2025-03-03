仁寶推Intel Xeon 6處理器伺服器解決方案

仁寶（2324）3日宣布，採用英特爾Intel Xeon 6平台技術推出新一代伺服器解決方案，透過散熱設計優化、高效能運算 （HPC）系統支援直接液體冷卻 （DLC）解決方案，及創新的前置 I/O 設計，衝刺AI、HPC和雲端應用動能。

仁寶指出，Intel Xeon 6系列處理器整合創新架構，採用高效核心（E-cores）與高效能核心（P-cores），針對不同工作負載提供最佳化效能，其中Intel Xeon 6 E-cores專為高密度、可擴展的雲端環境設計，支援高達144核心、8記憶體通道及88條PCIe 5.0通道，並具備 Compute Express Link 2.0（CXL 2.0）技術，提升記憶體擴充與數據存取能力。

Intel Xeon 6 P-cores則針對AI與HPC工作負載進行優化，AI推理效能提升兩倍，內建Intel進階向量擴充指令集（Intel AMX），加速FP16、BF16與INT8訓練與推理，適用於NLP、影像辨識與推薦系統。

仁寶推出的1U / 2U雙路通用伺服器平台SR130-2 / SR230-2，採用高效能、可擴展架構，支援最高144核心的Intel Xeon 6處理器，透過超頻設計提升AI模型訓練效率，AI推理效能提升2.2倍，適用於企業AI、數據分析與虛擬化應用。

SD230-8則為2U 4節點高密度伺服器平台，為HPC與AI工作負載提供領先業界的運算效能，HPC 效能提升1.54倍，滿足大規模計算需求，內建Intel AMX，優化深度學習與推理運用，專為 AI、HPC與雲端基礎設施打造，優化電源效率、增強擴展性並簡化維護流程。

仁寶去年未能入列輝達（NVIDIA）GTC大會的AI伺服器供應鏈，今年將首度揮軍GTC，備受市場關注。仁寶內部組織架構也因應AI伺服器業務有所調整，除今年部門人力將進一步擴編外，並獨立拆分出基礎架構系統（Infrastructure System）部門，展現衝刺AI伺服器事業的雄心。