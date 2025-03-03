vivo V50搶市 電信最甜資費0元起、Y04接力登場

vivo上月底推出V50人像旗艦，打造新一代口袋潮流攝影棚，3日並公布V50人像旗艦搭配三大電信指定資費方案，可享0元起優惠入手。此外，凡於3月31日前至vivo官網登錄，可獲得12個月螢幕意外保固，尊享多重禮遇。vivo同步推出Y04 4G生活影像實力派新機，配備6.74吋高清大螢幕，搭載同價位最大5500mAh電池搶市。

其中，中華電（2412）推出搭配指定資費，V50人像旗艦0元帶回家，即日起至3月31日於中華電信購買V50並完成vivo官網登錄，即可獲得12個月螢幕意外保固乙次，並享有「新奇機重現行動裝置保險三個月」，提供新機全方位保障，更加碼回饋V粉，舊換新享3,000元折價。針對用戶推出多項影音娛樂及加值服務組合，若申辦精采5G指定資費，贈Netflix高級版服務6個月，7~12個月享續約優惠價每月359元，同享KKBOX及i聽聽前3個月免費暢聽、Hami Video C@T網紅館前2個月免月租，輕鬆享受影視娛樂饗宴。另加贈Google One 100G前12個月，讓用戶享有大容量儲存空間。

台灣大哥大精選V50 12+512GB機種，凡搭配指定方案即可以0元將vivo V50帶回家，持舊手機的消費者，更可享「回娘家」服務，最高享3,000元折抵優惠，讓換新機無負擔。即日起至3月31日購買vivo V50並成功登錄，即可獲得V.FRIENDS時尚藍牙音箱，還有機會抽中價值15,000元旅遊券。台灣大哥大加碼推出申辦指定方案還可享有KKBOX、MyVideo免費3個月觀賞，以及「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲服務3個月白金方案或鈦金方案1個月、YouTube Premium最高4個月免費體驗。

至於申辦遠傳電信指定方案即可最低0元入手vivo V50，舊機換新機最高折3,000 元。遠傳電信更提供新機保障，除12 個月螢幕意外保固外，加碼贈送「行動裝置險」２個月免費，全面守護新機安全。申辦指定方案搭配vivo V50，再享多項影音饗宴及生活服務優惠，包括Spotify新戶暢聽3個月、遠傳friDay影音0元看到飽2個月、遠傳守護網免費3個月為你防駭又防詐。3 月31日前來遠傳購買 vivo V50，更可參加「週週抽精品聯名禮盒」活動，讓購機用戶有機會獲得限量精品好禮。