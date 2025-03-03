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三星參加MWC秀首款XR頭戴式裝置Project Moohan

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

三星電子於當地時間3月3日至3月6日在巴塞隆納Fira Gran Via舉行的2025世界行動通訊大會（MWC）上，重新定義行動AI體驗。三星行動通訊事業部（MX）與網路事業部攜手展示最新的AI創新成果，包括Galaxy AI的下次進化和以軟體為核心的網路。

三星於本屆MWC盛大揭示未來願景，展示其如何透過先進的行動AI創新－從Galaxy S25旗艦系列到全新Galaxy A系列，以及首款XR頭戴式裝置Project Moohan，為消費者打造真正的AI神隊友。而三星迄今最輕薄的Galaxy S系列裝置－Galaxy S25 Edge亦粉墨登場，體現三星努力不懈打造先進硬體的創新底蘊。與會來賓將有機會探索AI如何形塑健康、居家生活的未來樣貌，為智慧互聯生活樹立新標竿。上述變革性的AI大躍進，皆以三星不容妥協的安全與隱私保護作為基石，藉由層層拉起的安全防線，堅守令人備感安心的承諾。

全面解鎖Galaxy S25旗艦系列的極致潛能

最新Galaxy S25旗艦系列以領航者之姿，引領 AI 手機革命性變革，顛覆人們打理事務、創作和娛樂的方式。除了AI功能的顯著進展，Galaxy S25旗艦系列在相機功能與效能上亦精益求精、再創高峰，三星透過一連串的產品實際體驗，全面展現Galaxy裝置承襲至今的出色效能與極致速度。

三星將推出首款Android XR頭戴式裝置Project Moohan，讓與會者搶先一窺AI驅動的延展實境。藉由多模態AI與先進XR功能的深度整合，此革命性的裝置象徵三星朝極致情境感知、個人化體驗跨出的關鍵一步，以驚豔無比的沉浸感方式，為人們的生活質感加分。

AI 三星電子 行動通訊

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