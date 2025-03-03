MWC前夕 精測發表「導板散熱技術」新型探針卡

精測今日公布2月合併營收達3.83億元，改寫同期歷史新高，月增0.7％，年增102.2％ ; 累計前二月合併營收達7.64億元，年增80.6% 。精測表示，受惠於AI帶動高效能運算（HPC）相關高速測試載板訂單挹注，今年首季營收可望挑戰歷史同期新高。精測並在世界通訊大會（MWC）前夕發布「導板散熱技術」的新型探針卡，且已量產出貨，為今年營運添柴火。

2025年全球科技年度盛會MWC於本周（3~6日）登場，AI導入行動通訊技術裡在各大國際展會上的技術發表已成新顯學，為5G及衛星產業帶來新的風貌。

今年首季受工作天數影響進入傳統淡季，但精測受惠於AI 應用引領 HPC、智慧型手機以及車用等AI高階晶片測試板需求增溫，今年首季整體業績將淡季不淡。 相較於測試板訂單的暢旺，探針卡方面受部分產品仍在工程及驗證階段，業績回溫時點落在下一季度。此外，隨著本公司導板散熱技術之新型探針卡，逐步放量供應給智慧型手機次世代晶片 (AP) 測試之用，為後續業績成長帶來成長動能。

精測表示，順應產業發展，公司長年來研發方向聚焦於「5G為底、AI為用」等多項新型技術，伴隨著這一波AI半導體的多樣應用，正逐步實踐研發變現 ; 其中，憑藉自有All In House能力，公司已推出具備「導板散熱技術」的新型探針卡。

這項「導板散熱技術」新型探針卡是精測累計20年的測試板製程工法及經驗，於二年前移轉至探針卡的製程上，並歷經於智慧型手機晶片客端的實測驗證且取得驗證成果，目前進入量產階段。由於該新型探針卡可以改善時下高階測試晶圓級測試探針卡普遍發生的燒針問題，該產品驗證通過後獲客戶青睞，可望為未來營運添薪火。

展望未來，就今年MWC技術發表來看， 隨著5G SA （Standalone） 和非地面網路 （NTN）相關的技術演進時程，5G手機將進入雙頻時代，次世代5G智慧型手機為兼備Sub-6GHz (FR1) 和毫米波 (FR2) 兩個不同頻的通訊規格，將會發展出雙卡雙數據傳輸方案，攜手客戶共創5G-AI更多應用新市場。