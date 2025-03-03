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集邦調查：去年Q4 NAND Flash營收季減6.2% 估下半年回升

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
集邦估NAND Flash產業景氣下半年回升。（路透）
集邦估NAND Flash產業景氣下半年回升。（路透）

集邦科技今日發布最新調查，2024年第4季因PC、智慧手機等消費性電子產品廠商持續去化庫存，供應鏈大幅調整採購訂單，造成儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格反轉向下，平均銷售價格季減4%，整體出貨位元也下滑2%，整體產業營收為165.2億美元，季減6.2%。

集邦指出，今年首季，供應商已開始積極減產，但仍難以避免傳統淡季效應，包括伺服器（server）等各項終端產品備貨速度已放緩，預估在訂單量、合約價皆大幅衰退的情況下，第1季NAND Flash整體產業營收季減幅度仍將高達20%。不過隨著減產、價格於第1季逐步落底，預期NAND Flash產業下半年可望重回上升軌道。

細究各供應商2024年第4季營收情況，第一名的Samsung受消費性電子產品需求不振拖累，NAND Flash營收較前一季減少9.7%，為56億美元。未來Samsung將專注於開發enterprise SSD，並積極調整投產計畫，以應對市場變化。

南韓海力士集團（含SK hynix和Solidigm）受整體市場訂單下修影響，2024年第4季出貨無法達到先前設定的成長目標，營收季減6.6%、達33.9億美元，位居第二名。SK接下來將隨市場需求動態調整產能，以達到利潤最大化，寄望透過HBM、DRAM及enterprise SSD產品，成為全方位AI生態系統需求的記憶體供應商。

營收第三名的鎧俠（Kioxia，由於enterprise SSD出貨增加抵銷智慧手機、PC產品需求疲軟的衝擊，2024年第4季營收達26.6億美元，僅季減0.2%。該公司除了增加NAND Flash產品層數，也將大幅改善傳輸速度，積極以現有設備滿足技術升級需求。

美光在enterprise SSD出貨表現亮眼，但仍不敵消費需求低迷，2024年第4季NAND Flash營收季減9.3%，為22.8億美元，排名第四。2025年Micron將減少NAND Flash資本投資、放緩技術升級，並著重60TB以上產品需求，以改善獲利。

Western Digital/SanDisk營收排名第五，其2024年第4季消費性電子用產品出貨優於預期，整體出貨位元呈季增，儘管有價格下滑的不利因素，該公司NAND Flash營收仍與上季持平、為18.8億美元。隨著NVIDIA發布Project Digits及AI PC風潮再起，身為重要PC SSD供應商的SanDisk，營收可望自2025年第2季起逐季上升。

NAND Flash 營收

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