台南仁德再生水廠今起送水 奇美實業達成用水80%再生水

奇美實業今天表示，與台南市政府合作的仁德再生水廠，今天開始供應奇美仁德廠區再生水，按照規畫奇美將與內部再生水並行運用。

奇美指出，今年起達成每日導入仁德再生水廠8千噸再生水目標，達成80%用水來自再生水。不僅彰顯奇美在環境永續的具體行動力，同時也確保在地區乾旱或缺水時，廠區生產所需的水源穩定無虞。

仁德再生水廠再生水直接供奇美製程使用。仁德再生水廠首創「以水換水」供水模式，產業合作機制供應給奇美，不僅可滿足產業用水需求，也有助於紓緩區域水資源調度壓力，提升在地供水韌性。因廠區就再生水廠旁，這種就近供水方式節省長距離輸水所需大量管線建設成本與能源消耗。

2017年起奇美仁德廠區內建置「EDR倒極式電透析再生水系統」，2021年啟用，將製程排放的工業廢水回收再利用。這套系統是石化業第一套、也是目前全台最大規模的EDR工業廢水再生系統。

奇美表示，該系統每天可產出約3千公噸再生水導入製程使用。即使建置與運行成本高於一般自來水，仍毅然投入相關技術研發與設備建設，透過三階段先進處理流程（沉浸式薄膜過濾SMF、倒極式電透析EDR、逆滲透RO），大幅降低用水對環境的影響，同時確保生產品質與用水穩定不受氣候影響 。

奇美說，內外部再生水並用將使奇美每年可減少約363萬公噸的自來水，相當於約3萬5千人年用水量。大幅降低對自來水的依賴，展現奇美對循環經濟理念的落實，在水資源管理上領先業界的創新作為。更重要的是透過穩定再生水供應，奇美得以在日益嚴峻的氣候變遷挑戰下維持正常營運，降低缺水時的營運風險，體現企業永續經營的韌性。

奇美預計今年年導入ISO46001水資源效率管理系統，要提升水資源效率管理設備、系統、流程和人員訓練。未來將持續深化水資源循環再利用策略，開發更節水的製程技術。不斷尋求創新方式減少對環境影響，達成水資源永續利用的目標。