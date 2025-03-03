康聯生醫獲Tempus台灣代理權AI科技進行癌症基因檢測
康聯生醫（6665）3日宣布，已正式取得美國生物科技公司Tempus Labs, Inc.在台灣的代理權。根據本次聲明，康聯生醫將代表 Tempus 在台灣推廣、銷售並協助本地醫療機構與 Tempus 的產品與服務接軌。
康聯生醫致力於不斷提供最先進的醫學技術與服務，憑藉與醫療機構的緊密合作及市場推廣經驗，拓展 AI 在癌症診療的應用。此次代理合作，不僅進一步強化公司產品組合，提升康聯在數位健康市場的競爭力，也同步優化現有營運模式，預期將顯著提升整體營業效益。
康聯生醫董事長黃英士表示：「我們很榮幸將全球最前瞻的 AI 精準醫療技術引進到台灣。此次技術的引進合作將全面提升康聯的醫療網絡價值，並作為未來公司穩定成長發展的基石。」
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素
📢 原價屋被爆RTX 5080顯卡「收錢再加價賣」引網怒！店家後續動作曝光
📢 蘋果Vision Pro開箱！沉浸式體驗畫面躍框而出 菜鳥DJ刷碟、眼動操作驚豔
📢 蘋果iPad mini 7開箱！實測配PS5手把變遊戲主機、寫筆記 8.3吋螢幕超剛好
📢 任天堂Switch 2台灣快開賣？網揪「這處有檔期」時間曝光：我先空出來了
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言