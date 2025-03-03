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康聯生醫獲Tempus台灣代理權AI科技進行癌症基因檢測

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
康聯生醫取得Tempus台灣代理權，以 AI 科技現代化癌症基因檢測。康聯生醫／提供
康聯生醫取得Tempus台灣代理權，以 AI 科技現代化癌症基因檢測。康聯生醫／提供

康聯生醫（6665）3日宣布，已正式取得美國生物科技公司Tempus Labs, Inc.在台灣的代理權。根據本次聲明，康聯生醫將代表 Tempus 在台灣推廣、銷售並協助本地醫療機構與 Tempus 的產品與服務接軌。

康聯生醫致力於不斷提供最先進的醫學技術與服務，憑藉與醫療機構的緊密合作及市場推廣經驗，拓展 AI 在癌症診療的應用。此次代理合作，不僅進一步強化公司產品組合，提升康聯在數位健康市場的競爭力，也同步優化現有營運模式，預期將顯著提升整體營業效益。

康聯生醫董事長黃英士表示：「我們很榮幸將全球最前瞻的 AI 精準醫療技術引進到台灣。此次技術的引進合作將全面提升康聯的醫療網絡價值，並作為未來公司穩定成長發展的基石。」

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