TrendForce：預期NAND Flash產業下半年可望重回上升軌道

記憶體市況在今年有望重返成長的態勢，研調機構TrendForce 3日公布的最新報告指出，2025年第1季儘管在供應商已開始積極減產之下，仍難以避免傳統淡季效應，包括server等各項終端產品備貨速度已放緩，首季NAND Flash整體產業營收可能季減高達20%，不過預期NAND Flash產業下半年可望重回上升軌道。

TrendForce表示，回顧2024年第4季的產業概況，因PC、智慧手機等消費性電子產品廠商持續去化庫存，供應鏈大幅調整採購訂單，造成NAND Flash價格反轉向下，平均銷售價格季減4%，整體出貨位元也下滑2%，整體產業營收為165.2億美元，較2024年第2季減少6.2%。

細究各供應商2024年第4季營收情況，TrendForce說明，第一名的Samsung受消費性電子產品需求不振拖累，NAND Flash營收較前一季減少9.7%，為56億美元，未來Samsung將專注於開發enterprise SSD，並積極調整投產計畫，以應對市場變化。

SK Group（含SK hynix和Solidigm）則受整體市場訂單下修影響，2024年第4季出貨無法達到先前設定的成長目標，營收季減6.6%、達33.9億美元，位居第二名。SK接下來將隨市場需求動態調整產能，以達到利潤最大化，寄望透過HBM、DRAM及enterprise SSD產品，成為全方位AI生態系統需求的記憶體供應商。

分析2025年第1季市況，TrendForce點出，在傳統淡季效應影響下，包括server等各項終端產品備貨速度已放緩，估在訂單量、合約價皆大幅衰退的情況下，第1季NAND Flash整體產業營收可能季減高達20%，可是隨著減產加上價格於第1季逐步落底，看好NAND Flash產業下半年可望重回上升軌道。