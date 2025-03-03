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傳CoWoS砍單 陸行之：對台積影響不大 但示警設備產業鏈

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

市場再傳出台積電（2330）CoWoS先進封裝產能遭大客戶砍單，資深半導體產業評論家陸行之3日在臉書發文表示，先進封裝產能擴產計畫下修其實對T同學（台積電）影響不大，但對CoWoS 設備產業鏈的影響，「就是當初怎麼上，現在就怎麼下」。

今年1月有關「台積電CoWoS被砍單」的消息就曾在市場蔓延，台積電1月16日召開法說會時，董事長魏哲家以「謠言多，公司持續擴產滿足客戶需求」來回應，破除相關傳聞與謠言。

但近期市場再傳出CoWoS遭砍單的傳聞，相關傳聞指出，台積電CoWoS今年平均月產能下滑到6.25萬片，低於原先市場預期的7萬片之上；輝達（NVIDIA）下單月產能從原預期4.2萬片左右，降至3.9萬片；博通、邁威爾也加入砍CoWoS訂單行列。

台積電不回應相關傳聞，但封測供應鏈則是表示，近期CoWoS相關訂單仍供不應求，沒有被砍單，可能是製程及世代交替移轉，甚至可能是開始有客戶布局下世代扇出型面板級封裝（FOPLP），導致誤解。

陸行之在臉書上發文表示，雖然輝達2025年第1季營收指引仍然出色，但最近一直聽到輝達及其他AI晶片公司同步下修台積電CoWoS的產能需求。

陸行之認為，先進封裝產能擴產計畫下修其實對台積電影響不大，但對CoWoS設備產業鏈的影響，「就是當初怎麼上，現在就怎麼下」。

陸行之的臉書貼文全文如下

雖然教主公司的1Q25營收指引仍然出色,但最近一直聽到其及其他Ai 晶片公司同步下修T同學CoWoS的產能需求，這先進封裝產能擴產計畫下修其實對T同學影響不大，但對CoWoS 設備產業鏈的影響。就是當初怎麼上，現在就怎麼下。

原文連結：https://www.facebook.com/share/p/1BVYuGsGQW/

CoWoS 台積電 陸行之

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