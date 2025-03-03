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AI 晶片雙雄財報比拚 輝達、超微營收齊暴增印證需求續旺

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰。記者吳康瑋／攝影
輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰。記者吳康瑋／攝影

全球晶片大廠輝達（NVIDIA）與超微（AMD）近期相繼公布最新財報，在市場需求大增帶動之下，晶片雙雄的第4季財報也完整的把AI浪潮下的強勁成長動能發揮的淋漓盡致。其中，輝達在資料中心業務持續狂飆，再創歷史新高；而AMD的資料中心部門營收也同樣繳出破紀錄佳績，由兩大巨頭的財報則可以印證出「AI伺服器」市場需求持續火熱。

輝達公布第4季財報，營收大幅成長 78%，來到 393 億美元，資料中心業務較 2023 年同期增加 93%，達 356 億美元的水準，占了輝達總單季營收的 91%，遠遠超越過去兩年的 60%。輝達執行長黃仁勳表示，Blackwell 架構 AI 晶片需求驚人，尤其超大規模雲端商需求就占資料中心營收 50%。他還以 DeepSeek 的 R1、OpenAI 的 GPT-4、xAI 的 Grok 3 等模型為例指出，推理過程需要的運算量是我們過去的 100 倍，未來甚至會更多。

AMD公布第4季營收為 76.58 億美元，較前一年同期的 61.68 億美元成長 24%，淨利為 4.82 億美元，與前一年同期的 6.67 億美元下降 28%。資料中心部門營收達到創紀錄的 38.59 億美元，較上一年同期的 22.82 億美元成長 69%，但仍未達到預期。AMD預測，2025 年資料中心與 AI GPU 的營收都有望出現強勁的雙位數成長率，但他們並未進一步說明細節。

對此，根據研調機構集邦（TrendForce）先前分析，DeepSeek 模型雖降低 AI 訓練成本，但AI 模型的低成本化可望擴大應用場景，進而增加全球資料中心建置量。光收發模組作為資料中心互連的關鍵元件，將受惠於高速數據傳輸的需求。

AI

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