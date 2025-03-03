雲達前進 MWC 簡化 AI 與網路科技整合

資料中心解決方案供應商雲達科技3日宣布，將在世界行動通訊大會（MWC 2025），展示與包括 Red Hat、Samsung Electronics 、Solomon、新加坡科技設計大學（SUTD）、台灣大（3045）、達明機器人、Viavi、Vossic、Wind River 等領先合作夥伴和開放社群的最新合作成果。

雲達科技總經理楊麒令表示，藉由與生態系統合作夥伴密切合作，雲達能夠創新並提供推動產業前進的尖端解決方案。透過在 AI、邊緣運算和機器人技術方面的最新努力，雲達扶植了一個強大的生態系，確保能夠滿足客戶不斷變化的需求，並創造一個可持續的未來。

在今年的 MWC 大會上，雲達科技將分享其最新取得認證的邊緣伺服器、OmniPOD 端到端 5G 企業專網解決方案，以及與夥伴的多項合作，包括人工智慧／機器學習（AI／ML）節能模型、數位孿生模擬、遠距 AIoT、自動化機器人、智慧校園等—所有這些都在最新的網路技術中融入了 AI 能力。

其中在AI／ML 節能模型，主要是由SUTD和雲達科技聯合開發，為一套無縫整合實體 5G 網路的 rApp（RAN 智能控制器應用）。這套 rApp 在 QCT OmniPOD 5G 企業專網中運行，可以在 VIAVI TeraVM AI RAN Scenario Generator（AI RSG）模擬的虛擬網路中，快速測試和驗證各種節能策略。AI RSG 創造了一個網路的數位孿生，得以在不影響實際網路的情況下實驗節能應用。這個整合環境有助於 AI／ML 節能模型在各種網路場景下的訓練和驗證，可以更準確有效地優化 5G 網路能耗。

雲達並與 Solomon 合作，利用其 META-aivi AR + AI Vision System 為包括智慧手機、平板電腦、IP 攝影機和 AR 眼鏡在內的智慧裝置提供遠距協作 AI 視覺系統。雲達也與達明機器人合作，運用達明的協作機器人實現電子和汽車產業的智能自動化。這些機器人可精確高效地處理包裝、焊接和棧板堆疊等任務。