京城銀股臨會通過併入永豐金 戴誠志：長期絕對加分
永豐金迎娶京城銀今天經雙方股東會同意。京城銀董事長戴誠志今天指出，隨南科、台積電高雄廠持續發展，長期來看台灣南部的經濟成長率會大於台灣整體，永豐金合併京城銀是買到經濟成長最快的區域，未來5年至10年絕對加分。
京城銀今天召開股東臨時會，由戴誠志主持，會中通過與永豐金的股份轉換案。永豐金擬以股權轉換方式取得京城銀100%股權，交易架構為1股京城銀普通股，換1.15股永豐金普通股及新台幣26.75元現金。
戴誠志會後受訪指出，員工是無形且重要的資產，對於留任率一定要比校園徵才更努力。他舉例，校園徵才10個來1個，但員工留任是10個要留9個，因此要非常努力。
戴誠志說，這次股東臨時會工會很有智慧，知道如何爭取該有的權益，讓未來新老闆可以看到他們的善良和智慧。他強調，僅能建議並協助工會，也絕對讓員工能表達意見、自由發揮，並不會介入工會運作。
戴誠志指出，台灣濁水溪以北的經濟成長率在過去2年成長強勁，隨台南、南科與台積電高雄廠持續發展，未來3年中南部的成長一定看得到。
戴誠志說，長遠來看南部經濟成長率會大於台灣整體經濟成長率，而永豐金是買到經濟成長最快的區域，5至10年絕對是加分。
永豐金、京城銀雙方今天也在股臨會結束後同步發布新聞稿表示，經雙方股東臨時會決議通過後，將向相關主管機關提出申請，取得相關主管機關許可後20個營業日內，由雙方董事會共同議定股份轉換基準日。
雙方共同承諾，在轉換過程中，必將積極保障所有客戶與員工權益，在正式轉換後雙方也將盡快展開與完成京城銀與永豐銀之間的合併工作，盼能於2026年第4季前完成兩家銀行間的整併。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素
📢 原價屋被爆RTX 5080顯卡「收錢再加價賣」引網怒！店家後續動作曝光
📢 蘋果Vision Pro開箱！沉浸式體驗畫面躍框而出 菜鳥DJ刷碟、眼動操作驚豔
📢 蘋果iPad mini 7開箱！實測配PS5手把變遊戲主機、寫筆記 8.3吋螢幕超剛好
📢 任天堂Switch 2台灣快開賣？網揪「這處有檔期」時間曝光：我先空出來了
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言