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宏達電參展 MWC 推出沉浸式的3D 互動平台

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

宏達電（2498）3日宣布，旗下的空間運算平台 VIVERSE 正式推出 VIVERSE Worlds，此平台乃為3D內容託管與共享打造的開放式平台。正如 YouTube 讓影片內容更易於發掘與分享，VIVERSE Worlds 讓3D內容能夠輕鬆存取、無縫嵌入任何網站，並支援所有裝置。

宏達電指出，目前3D內容大多零散而昂貴，且受限於封閉生態系統，影響其真正的應用潛力。VIVERSE Worlds正努力改變這一現狀，迎向預計2030年將達83.26兆美元的電子商務市場。隨著消費者對「先試後買」沉浸式購物體驗的需求上升，越來越多零售商開始採用3D產品展示與渲染技術來提升轉換率。VIVERSE Worlds 透過開放、易用且沉浸式的3D互動平台，推動下一代3D網際網路（3D Internet）體驗。

HTC VIVERSE 業務成長負責人Andranik Aslanyan表示，全球創作者正在打造各種互動式3D內容，但這些內容仍然難以發掘與存取。VIVERSE Worlds 讓3D空間內容的創建與分享變得前所未有的簡單，成為沉浸式 3D 體驗的核心平台。透過「嵌入（Embed）」、「訂閱（Subscribe）」與「推薦（Recommendations）」等功能，無論是遊戲玩家或企業用戶，都能輕鬆發掘、收藏並分享3D內容。3D革命已經到來，且不受裝置限制。

宏達電表示，VIVERSE Worlds的應用場景不限於遊戲與虛擬角色，更適用於個人創業者與企業，包括3D手冊、互動式網站、動畫展示、3D 重建技術（Gaussian Splats）、視覺特效及沉浸式電子商務。其直覺式使用者體驗設計（UX）提供內容探索、個人化推薦與創作者追蹤功能，用戶可訂閱創作者並在同一平台上管理所有 3D 內容。此外，嵌入 3D 內容僅需複製並貼上 IFrame 代碼，即可將 3D 內容無縫整合至任何網站，且完全免費。

此外，VIVERSE Worlds 採用Polygon Streaming 技術，解決了瀏覽 Web 3D 內容的技術瓶頸，讓3D模型即使在低頻寬、低運算資源環境下，仍能呈現高解析度影像。傳統 WebXR 內容 因高運算需求而受限，但 Polygon Streaming 可即時串流並渲染當前畫面所需的3D元素，用戶無需事先下載整個場景，即可在任何裝置上流暢體驗沉浸式3D世界。宏達電將前進MWC，展示VIVERSE Worlds。

宏達電 生態 電子商務

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