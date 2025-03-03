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SAP 任命原欣為大中華地區總裁

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
SAP新任大中華地區總裁原欣。SAP／提供
SAP新任大中華地區總裁原欣。SAP／提供

SAP 3日宣布，任命原欣為大中華地區總裁，全面負責SAP在該市場的業務營運，全力推動AI雲端策略在大中華地區的深化，協助企業加速數位轉型，實現業務的永續成長。她還將進一步拓展SAP在大中華地區的市場布局與生態圈建構，以滿足不同產業客戶不斷升級變化的需求。

SAP亞太區總裁Simon Davies表示：「SAP正透過SAP Business Suite將AI、即時數據整合到全面的企業應用中，助力企業邁向下一個成長階段。大中華地區作為全球最具活力和潛力的市場之一，擁有龐大的企業群和豐富的產業應用場景。SAP始終堅定不移地致力於大中華市場的長期發展。我相信原欣豐富的產業經驗和策略領導力，將進一步推動SAP在該市場的成功發展，協助企業加速邁向數位化未來。」

SAP大中華地區總經理原欣表示：「我很高興加入SAP。當前，數位轉型已成為企業持續成長和提升競爭力的關鍵。AI與雲端作為數位轉型的核心驅動力，正在重塑企業的營運模式和市場格局。我期待與團隊和合作夥伴攜手，利用SAP的雲端套件和商業AI，賦能企業釋放數位化潛能，共創高品質的發展新格局。」

原欣曾任職於多個全球科技巨頭公司，擁有27年的豐富領導經驗，在利用雲端和企業解決方案推動轉型方面累積了卓越的實務經驗。加入SAP之前，原欣曾擔任微軟中國大陸總裁，負責公司的企業業務、合作夥伴生態系統和雲端業務。在此之前，原欣曾擔任VMware大中華區執行長。此外，她曾在甲骨文和Hyperion擔任多個管理職位，領域涵蓋銷售管理、顧問服務和業務拓展。

作為備受認可的產業翹楚，原欣曾入選《財富》大陸（Fortune China）和《富比士》大陸（Forbes China） 「最具影響力的女性商業領袖」榜單。她始終充滿熱忱、具高度使命感，致力於打造創新且高效的團隊，並倡導多元、互助合作的職場環境。原欣擁有電腦科學學士學位和經濟學碩士學位。

AI 生態 雲端

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