缺乏消費性電子產品拉貨動能 NAND Flash 營收季減6.2%

根據研調機構集邦（TrendForce）最新調查，2024年第4季因PC、智慧手機等消費性電子產品廠商持續去化庫存，供應鏈大幅調整採購訂單，造成NAND Flash價格反轉向下，平均銷售價格季減4%，整體出貨位元也下滑2%，整體產業營收為165.2億美元，較2024年第3季減少6.2%。

分析2025年第1季市況，儘管供應商已開始積極減產，仍難以避免傳統淡季效應，包括server等各項終端產品備貨速度已放緩，預估在訂單量、合約價皆大幅衰退的情況下，第1季NAND Flash整體產業營收可能季減高達20%。然而，隨著減產加上價格於第1季逐步落底，預期NAND Flash產業下半年可望重回上升軌道。

細究各供應商2024年第4季營收情況，第一名的Samsung受消費性電子產品需求不振拖累，NAND Flash營收較前一季減少9.7%，為56億美元。未來Samsung將專注於開發enterprise SSD，並積極調整投產計畫，以應對市場變化。

SK Group (含SK hynix和Solidigm)受整體市場訂單下修影響，2024年第4季出貨無法達到先前設定的成長目標，營收季減6.6%、達33.9億美元，位居第二名。SK接下來將隨市場需求動態調整產能，以達到利潤最大化，寄望透過HBM、DRAM及enterprise SSD產品，成為全方位AI生態系統需求的記憶體供應商。

營收第三名的Kioxia，由於enterprise SSD出貨增加抵銷智慧手機、PC產品需求疲軟的衝擊，2024年第4季營收達26.6億美元，僅季減0.2%。該公司除了增加NAND Flash產品層數，也將大幅改善傳輸速度，積極以現有設備滿足技術升級需求。

Micron在enterprise SSD出貨表現亮眼，但仍不敵消費需求低迷，2024年第4季NAND Flash營收季減9.3%，為22.8億美元，排名第四。2025年Micron將減少NAND Flash資本投資、放緩技術升級，並著重60TB以上產品需求，以改善獲利。