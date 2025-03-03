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郭明錤：台積電CoWoS擴產計劃無改變 三可能原因被誤傳

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電（2330）再傳出CoWoS砍單消息。美聯社
台積電（2330）再傳出CoWoS砍單消息。美聯社

台積電（2330）再傳出CoWoS砍單消息，天風國際證券分析師郭明錤表示，針對台積電與輝達（NVIDIA）做了產業調查， 結論是「台積電CoWoS擴產計劃仍無改變」，「輝達在台積電的2025年CoWoS投片約37萬片之規劃，自2024年第4季至今無太大變化」；他同時分析市場傳言與調查有出入的三個可能原因。

市場相關傳聞包括台積電CoWoS今年平均月產能下滑到6.25萬片，低於原先市場預期的7萬片之上，且輝達下單月產能從原預期4.2萬片左右，降至3.9萬片，且博通、邁威爾也加入砍CoWoS訂單行列。

台積電不回應相關傳聞；不過；封測供應鏈則是指出，近期CoWoS相關訂單仍供不應求，沒有被砍單，可能是製程及世代交替移轉，甚至可能是開始有客戶布局下世代扇出型面板級封裝（FOPLP），導致誤解。

郭明錤針對台積電與輝達做了產業調查，且發表他的結論，郭明錤表示，台積電CoWoS擴產計劃仍無改變，將逐季增加，至2025年12月擴產至每月約7萬片；另外，輝達在台積電的2025年CoWoS投片約37萬片之規劃（正負低個位數變化都是合理範圍），自2024年第4季至今無太大變化。

有關市場傳言指出輝達在台積電2025年CoWoS投片規劃自40萬片以上，下修至38萬片；郭明錤也分析市場傳言與他的調查有出入的可能原因有三點，他表示，一是部分市場參與者對輝達的2025年投片規劃預期過於樂觀。

另外則是部分市場參與者對台積電2025年的CoWoS投片過度樂觀，連帶高估輝達的2025年投片；最後一個可能則是，輝達因B200與B300系列的產品轉換時間顯著提前，造成的生產計劃改變，被誤認為輝達砍單CoWoS投片。

郭明錤強調他的理解是，台積電對產能擴張一直非常謹慎，除非在短期內產業趨勢急劇反轉，否則要看到顯著砍單並非易事，低至中個位數的變化都算合理範圍，沒人能那麼精準預估未來需求。

郭明錤說，去年AI/輝達市場氣氛最熱時，輝達曾提出樂觀要求，希望台積電每個月CoWoS產能能擴張到10萬片，被台積電拒絕了。

CoWoS 台積電 輝達

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