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群創深化 ESG 策略 獲 CDP 2024 雙A頂尖評級

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
群創光電。記者李珣瑛/攝影
群創光電。記者李珣瑛/攝影

國際碳揭露計畫（CDP）日前公佈2024年評鑑報告，群創光電（3481）憑藉卓越的氣候變遷與水資源管理的應對策略，榮獲「氣候變遷（Climate Change）」與「水安全（Water Security）」雙A 殊榮，為本年度CDP評比全球超過24,000家企業中，少數獲得此雙重肯定的企業之一，充份展現群創在環境永續治理的領導力。

群創人力資源協理暨永續長彭峻豪表示：「自2023年起，群創陸續制定生物多樣性暨零毀林政策及永續水資源管理政策，在氣候、水資源方面分別執行自然資源依賴與衝擊評估、氣候變遷情境模擬、水資源風險評估等多項風險辨識及分析，將評估﹅承諾和轉型納入整體環境策略，展現群創致力節能減碳的投入。」

2023年，群創提前達成SBT範疇一及範疇二的目標，減碳量相當於200座台北市大安森林公園的吸收量，各廠區亦陸續通過ISO 50001能源管理系統，節電量相當於台灣11,000戶住宅一年的用電需求；整年度總節電量更達可供15,900戶住宅一年用電。

群創積極落實節水策略，透過水回收系統與製程優化，有效提升水資源利用效率。2023年總節水量達60萬立方公尺，相當於約240座奧運標準游泳池的水量，為環境與營運穩定奠定堅實基礎。而台灣廠區TFT-LCD製造廠單位投片面積用水量更降至0.228 m³/m²，相較於2022年的0.251 m³/m²下降9.2%，顯示水資源管理策略已取得顯著成效。

未來，群創將持續強化氣候變遷應對策略，深化水資源與能源管理，並已設定2030永續發展目標，積極朝向2050淨零邁進，期望攜手全球供應鏈夥伴，共同打造永續價值鏈，從而轉化為對環境與人類有所助益的具體行動，落實環境永續。

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