廣達「小金雞」雲達攜手生態系夥伴 前進 MWC 加速創新

代工大廠廣達（2382）旗下全球資料中心解決方案領導供應商雲達參加於西班牙巴塞隆納舉行的2025年世界行動通訊大會 (MWC 2025)，並將展示與包括 Red Hat、Samsung Electronics Co., Ltd.、Solomon、新加坡科技設計大學（SUTD）、台灣大（3045）、達明機器人、Viavi、Vossic、Wind River 等領先合作夥伴和開放社群的最新合作成果。

雲達總經理楊麒令表示，在雲達我們相信生態系統的優勢來自合作的力量，團隊藉由與生態系統合作夥伴密切合作，我們能夠創新並提供推動產業前進的尖端解決方案。透過在 AI、邊緣運算和機器人技術方面的最新努力，我們再次扶植了一個強大的生態系，確保我們能夠滿足客戶不斷變化的需求，並創造一個可持續的未來。

在今年的 MWC 大會上，雲達將分享其最新取得認證的邊緣伺服器、OmniPOD 端到端5G 企業專網解決方案，以及與夥伴的多項合作，包括人工智慧/機器學習（AI/ML）節能模型、數位孿生模擬、遠距AIoT、自動化機器人、智慧校園等—所有這些都在最新的網路技術中融入了AI能力。

雲達與夥伴合作的展示包括下列六大項目：

1.AI/ML 節能模型：SUTD 和雲達科技聯合開發了一套無縫整合實體 5G 網路的 rApp（RAN 智能控制器應用）。這套 rApp 在 QCT OmniPOD 5G 企業專網中運行，可以在 VIAVI TeraVM AI RAN Scenario Generator（AI RSG）模擬的虛擬網路中，快速測試和驗證各種節能策略。AI RSG 創造了一個網路的數位孿生，得以在不影響實際網路的情況下實驗節能應用。這個整合環境有助於 AI/ML 節能模型在各種網路場景下的訓練和驗證，可以更準確有效地優化 5G 網路能耗。

2.認證邊緣伺服器：雲達科技提供一系列超短深度伺服器，包括通過三星Open RAN 軟體驗證的 QuantaEdge EGX77B-1U 和下一代 QuantaEdgeEGX88D-1U。這些伺服器設計包含便利的纜線管理，並在機架或櫃內提供充足的氣流，還通過了 Red Hat Enterprise Linux（RHEL）、RHEL for Real-Time 和 Red Hat OpenShi Container Pla orm（RHOCP）IPI 以及 Wind River Studio Cloud Pla orm（WRCP）的認證，確保 5G 和邊緣計算所需的高可靠性、低延遲和可擴展性。

3.資料中心數位孿生：雲達科技伺服器可透過即插即用的設置運行 Vossic Intelligence Platform（VIP），支援資料中心數位孿生技術。該平台提供AI 洞察和可擴展的架構，用於在不同環境中無縫監控和部署。

4.遠距 AIoT：雲達科技與 Solomon 合作，利用他們的 META-aivi AR + AI Vision System 為包括智慧手機、平板電腦、IP 攝影機和 AR 眼鏡在內的智慧裝置提供遠距協作 AI 視覺系統。

5.自動化機器人：雲達科技與達明機器人合作，運用他們的協作機器人實現電子和汽車產業的智能自動化。這些機器人可精確高效地處理包裝、焊接和棧板堆疊等任務。