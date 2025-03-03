廣達「英雄帖」號召逾千名 AI 大軍 春徵首站台大8日開跑

AI浪潮風起雲湧，代工大廠廣達（2382）亦迎來全球AI資料中心加速投資的龐大商機，2024年營收與獲利雙雙寫下歷史新高，成為AI供應鏈最大受惠業者之一。為因應快速成長的業務需求、持續拓展研發能量，廣達發出英雄帖大舉徵才，預計在2025年號召逾千名AI生力軍加入，共同放大台灣的科技實力，逐鹿AI世紀。

2025年「廣達，你的職涯新起點」春季校園徵才季，首場博覽會將於3月8日在台灣大學登場，積極尋找具備創新思維與技術能力的人才。廣達今年預計釋出超過1,000名職缺，網羅新鮮人以及具備即戰力的轉職工作者，招募職缺多元且具挑戰性，涵蓋「硬體設計」、「機構設計」、「軟體研發」、「電源設計」、「測試驗證」、「業務行銷」、「專案管理」、「生產製造」、「儲備幹部」等九大領域，提供理工、商管、資訊等相關科系畢業生寬廣的職涯發展機會。其中，近年廣受好評、專為高潛力人才快速成長為管理梯隊而設計的「儲備幹部計劃」，亦已於日前啟動甄選，徵件至3月19日截止。

這次廣達春季校園徵才活動將自3月初起跑，將巡迴參與5場校園徵才博覽會，包括：台灣大學（3/8）、陽明交通大學（3/15）、台北科技大學（3/20）、中央大學（3/23）、台灣科技大學（3/28）等；同時，也將深入多所大學院校，舉辦12場校園徵才說明會專場，歡迎有志社會新鮮人加入廣達大家庭。

為吸引優秀人才加入，廣達打造友善且鼓勵職涯發展的職場環境，積極完善各項選才、育才、留才方案。在人才培育方面，包括：專為新鮮人設計的儲備幹部培育計劃(Management Associate Program)，由高階主管群擔任導師親自協助人才培力，使優質人才快速適應與成長；內部成立多年的「廣達菁英學校」也本著打造「學習型組織」的目標，針對各項專業職能、職級提供包括專業、領導、創意、創業等不同面向，量身定做課程，提供員工與時俱進的進修管道。

例如：因應未來AI趨勢與技術發展，規劃全體員工學習的AI學習藍圖─廣達人工智慧學校(QAS, Quanta AI School)、協助預備初階主管建立管理心態的MTB計劃(Manager-To-Be Program)，以及給高潛力人才的培訓計劃(GROW Program)等。公司內部每年亦提供包括教室、線上課程等總共高達兩千多堂的免費課程，涵蓋不同主題與對象，提供合適且充足的學習資源，鼓勵員工在工作中持續充實自我、開拓視野。

在薪資福利方面，廣達提供在業界具競爭力的薪資水準與職工福利，在職員工並享有年終獎金、員工分紅、專利獎金、醫療保險、健康檢查、駐廠醫生服務、雙北及桃園地區免費交通車、免費汽機車停車位，福利點數及各項津貼補助等；另有特約商店、各項藝文表演活動、健身房、球館及運動課程，以及30多個社團，包括羽球、棒球、桌遊、攝影、潛水等豐富多元的社團活動，重視員工身心健康以及工作與生活的平衡。

廣達2024合併營收寫下歷史新高，達1.41兆元，年增30%，為迎接AI應用需求的爆發性成長，公司廣納人才並強化研發布局，期與員工再創高峰。作為世界級的設計製造服務領導廠商，廣達是全球一線科技大廠長期的戰略合作夥伴，為了就近為客戶提供服務，除台灣總部外，我們已在美國、德國、大陸、墨西哥、泰國、越南等地設立營運據點，並持續深化全球布局。

廣達為員工提供具國際視野以及具挑戰性、成長性的工作機會，透過內部人才發展機制，致力讓每一位加入的廣達人，都能在全球舞台上展現實力、一展抱負。我們誠摯邀請具備熱忱、創意、願意接受挑戰的畢業生們，前來校園徵才攤位了解更多資訊，與廣達攜手以創新科技驅動未來，迎向職涯新起點。