遠傳市值破3000億元大關 三大策略布局2025

遠傳2024年成績亮眼，與亞太電信合併的「遠亞併」合併綜效提前兌現、用戶持續升級5G，全年市值更一舉突破3000億元大關。展望今年，遠傳將以「合併效益再擴大、擴展數位服務版圖、加深AI智慧化」三大策略進行布局。

遠傳董事長徐旭東表示，「遠傳合併亞太以後第一年就把合併綜效超前實現，帶來2024年的好表現，相當不錯。但遠傳不能以此為滿足，要不斷創新成長，因為科技變化太快，期待新的一年遠傳能挑戰新的高峰。」

遠傳總經理井琪表示，遠傳2024年無論是營收、EBITDA（息稅折舊攤銷前盈餘），還是市值表現，都締造歷史新高，淨利也達到18年來的新高。

井琪指出，遠傳5G用戶持續成長，去年底5G月租型用戶滲透率已經來到43%，今年目標是希望5G滲透率能夠過半。數位轉型與新經濟業務帶來的貢獻亦十分亮眼，目前新經濟占比已達57%，未來遠傳會持續深化市場競爭力，並透過AI（人工智慧）賦能，為客戶、股東與社會創造更大價值。

遠亞併屆滿一年，2024年全年營收、獲利增幅雙雙居業界之冠，展現強勁的成長動能。全年合併總營收與 EBITDA 皆創歷史新高，稅後淨利則寫下近18年來新高，每股獲利（EPS）也創下近 11年來新高。

行動業務方面，受惠遠亞合併擴大經濟規模，去年行動服務營收創下近8年來新高，5G月租型用戶滲透率進一步突破43%，續居業界第一；月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）也持續高居業界之冠。

遠傳積極推動數位轉型，帶動新經濟業務獲利能力大增，獲利年增率從8%，2024年倍增至19%。企業客戶方面，智慧資通訊解決方案、雲端業務獲利年成長率達30%，子公司博弘雲端、數聯資安的EBITDA年成長率分別高達34%、47%，表現突出。個人用戶部分，遠傳friDay影音連年蟬聯本土OTT付費訂閱第一，營收與獲利年成長率皆達雙位數；隨民眾資安意識提升，遠傳守護網服務營收與獲利年成長率更分別達到293%、1877%，都對新經濟業務成長產生重要貢獻。

展望2025年，遠傳將以「合併效益再擴大、擴展數位服務版圖、加深AI智慧化」三大策略為核心。

遠傳將於年底完成亞太電信用戶整合，透過規模經濟優勢，提升網路投資效益，進一步增強行動業務市場競爭力。同時，隨著合併綜效與數位轉型需求，也將驅動固網IDC業務持續成長，為企業級客戶提供更可靠安全的數位基礎設施。此外，遠傳將擴大「價值」競爭，開發符合市場需求的創新通訊產品與服務，吸引更多優質用戶認同，強化用戶黏著度。

其次，遠傳將升級「遠傳心生活」App，打造一站式數位服務平台，讓用戶享受更智慧、便捷的數位生活，進一步深化數位生活體驗，開發食衣住行、娛樂、健康、理財等多元生活服務應用，提高平台吸引力。同時，透過內容與服務，帶動用戶互動及流量成長，加速數位平台變現。

第三遠傳將全面導入AI技術，內外兼修，提升企業營運效率與創新應用開發。內部將加速員工採用AI工具，提高自動化程度與生產力；外部則持續聚焦智慧資通訊四大核心業務，包括智慧城市、智慧醫療、數位轉型服務及企業通訊服務，並以AI加速電信本業，並開發更多創新應用，推動智慧營運與永續發展，打造更具競爭力的未來企業。