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芯鼎：2024年第4季每股賺0.51元 創上市來新高

中央社／ 新竹3日電

芯鼎今天表示，特殊應用晶片（ASIC）新業務成功打進日本市場，2024年第4季在客戶委託設計（NRE）業績挹注下，單季轉虧為盈，每股純益新台幣0.51元，創上市以來單季新高，預期2025年業績可望較2024年成長。

芯鼎指出，除既有的行車紀錄器和安防晶片產品，新擴展的ASIC業務成功切入日本多媒體娛樂相關應用領域，在客戶NRE業績挹注下，2024年第4季毛利率攀升至43.91%，較第3季拉升1.39個百分點，並帶動單季營運轉盈。

芯鼎去年第4季稅後淨利4941萬元，每股純益0.51元，創上市以來單季獲利新高。芯鼎2024年全年營運持續虧損，不過虧損縮小，每股虧損0.41元。

芯鼎表示，2025年行車紀錄器及安防晶片等既有產品可望成長，日本ASIC客戶22奈米產品有望於2025年量產，貢獻業績，此外，芯鼎持續擴展12奈米等ASIC業務，預期2025年業績應可較2024年成長。

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