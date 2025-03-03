松翰推出首款車規級8位元 MCU 正式跨入車用領域
微控制器（MCU）廠商松翰（5471）宣布，推出該公司首款車規級8位元8051 MCU SNA8F5762JG系列，正式跨入車用領域。
松翰業績表現在先前連兩年衰退之後，去年重回成長軌道，合併營收為27.44億元，年增5.1％，不過歸屬母公司業主淨利為1.79億元，年減3.6％，每股純益為1.07元。
松翰指出，SNA8F5762JG產品通過AEC-Q100 Grade 1 認證，工作溫度範圍為負40度至125度C，適用於大範圍的車載環境，並具有高效能、高可靠性、高抗干擾能力以及高性價比等特性，可廣泛應用於電動座椅、前車燈、電動尾門、動態尾燈、雨刷控制、門窗控制、空調控制、汽車後視鏡等場景，實現多樣化的車載應用。
同時，松翰提到，汽車智慧化及電子化已是新車規格主流，促使車用電子市場日益擴大。欲打入車電大廠供應鏈，首要必須通過車用電子協會推行的AEC-Q100認證。該認證對晶片產品的設計品質、安全性、可靠性要求極為嚴苛，是IC廠商進入汽車領域的重要通行證。
松翰也強調，該公司長期聚焦在消費性電子產品，如今推出首顆通過車規認證MCU，正式進入汽車應用市場，顯示其MCU產品對元件的設計、製造、測試與品管等實施嚴格控管程序，將持續以高品質及高可靠性標準提供客戶產品。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素
📢 原價屋被爆RTX 5080顯卡「收錢再加價賣」引網怒！店家後續動作曝光
📢 蘋果Vision Pro開箱！沉浸式體驗畫面躍框而出 菜鳥DJ刷碟、眼動操作驚豔
📢 蘋果iPad mini 7開箱！實測配PS5手把變遊戲主機、寫筆記 8.3吋螢幕超剛好
📢 任天堂Switch 2台灣快開賣？網揪「這處有檔期」時間曝光：我先空出來了
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言