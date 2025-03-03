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松翰推出首款車規級8位元 MCU 正式跨入車用領域

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

微控制器（MCU）廠商松翰（5471）宣布，推出該公司首款車規級8位元8051 MCU SNA8F5762JG系列，正式跨入車用領域。

松翰業績表現在先前連兩年衰退之後，去年重回成長軌道，合併營收為27.44億元，年增5.1％，不過歸屬母公司業主淨利為1.79億元，年減3.6％，每股純益為1.07元。

松翰指出，SNA8F5762JG產品通過AEC-Q100 Grade 1 認證，工作溫度範圍為負40度至125度C，適用於大範圍的車載環境，並具有高效能、高可靠性、高抗干擾能力以及高性價比等特性，可廣泛應用於電動座椅、前車燈、電動尾門、動態尾燈、雨刷控制、門窗控制、空調控制、汽車後視鏡等場景，實現多樣化的車載應用。

同時，松翰提到，汽車智慧化及電子化已是新車規格主流，促使車用電子市場日益擴大。欲打入車電大廠供應鏈，首要必須通過車用電子協會推行的AEC-Q100認證。該認證對晶片產品的設計品質、安全性、可靠性要求極為嚴苛，是IC廠商進入汽車領域的重要通行證。

松翰也強調，該公司長期聚焦在消費性電子產品，如今推出首顆通過車規認證MCU，正式進入汽車應用市場，顯示其MCU產品對元件的設計、製造、測試與品管等實施嚴格控管程序，將持續以高品質及高可靠性標準提供客戶產品。

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