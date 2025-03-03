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遠傳總經理井琪：電信產業飽和 5G滲透率今年拚50%
遠傳電信總經理井琪表示，去年營收創歷史新高，淨利18年新高，但電信產業是高度飽和的產業，5G行動營收還未達4G時代盛況，遠傳積極發展加值和新經濟服務；目前遠傳5G滲透率達43%，今年預估滲透率可達50%。
遠傳電信今天與媒體交流，受惠亞太電信合併效應，遠傳去年營運再創高峰，營收、稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）創歷史新高，淨利18年新高，每股盈餘（EPS）為11年新高，市值突破新台幣3000億元。
遠傳董事長徐旭東受訪時表示，2024年不錯，感覺2025年也不差；對於遠亞併一週年的成積單，他說「打的分數太高，人家會覺得你太過頭了，打得少又不好意思」。
井琪表示，電信產業高度飽和，即使5G出來，還沒有4G盛況，2024年行動服務營收雖然是近8年來新高，只有4G時期的80%，且中間還花了千億元投資。
她表示，遠傳努力發展加值服務和新經濟營收，其中新經濟營收的貢獻有57%來自企業和政府的合作案，已超越消費者相關收入，帶動整體營收成長和獲利提升。
她指出，遠傳5G滲透率已是43%，而且是加入亞太電信用戶後重新計算，今年預計滲透率可達50%。
整體景氣而言，徐旭東表示，看好今年零售業尤其好，台北的百貨許多消費者連假期間來不只一次，代表遠百據點不夠了，有規劃趕快加強，可能增加3、4個。
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