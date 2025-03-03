遠傳今年三箭齊發 董事長徐旭東：持續成長！

遠傳電信（4904）2024年營收獲利表現亮眼，市值突破3,000億元，遠傳董事長徐旭東指出，電信產業競爭激烈，遠傳維持成長非常厲害，未來會持續成長，遠傳總經理井琪表示，2025年要精實成長，三箭齊發，合併效益再擴大、拓展數位服務版圖，加深AI智慧化，今年5G滲透率衝五成，更要將AI融入生活。

遠傳2024年營收、EBITDA創新高，淨利創18年新高，EPS為11年新高，市值突破3,000億元，平均帳單金額（ARPU）705元及5G滲透率43%，均為業界最高，井琪表示，今年遠傳5G滲透率要突破50%。

徐旭東表示，AI不是未來，而是現在正在發生的事情，「Everything is AI」，未來業務發展與AI密不可分，AI應用已深植於遠傳數位服務，AI化要持續加強提升， 公司內部所有部門都要學習AI，提升效率與競爭力。

徐旭東更笑著說，如果不懂為什麼要AI化，晚餐都不用吃了。

井琪指出，今年合併效益再擴大，與亞太電信（3682）合併 一年內完成整合，未來仍有部分調整，包含IT系統重整、網路整併仍在進行，亞太擁有固網資源，將深化固網佈局，跟公平會承諾的用戶合約持續至 2024年底，年底後完成最終整合， 核心網路整合仍在進行，未來將進一步優化，推動固網IDC業務增長，並專注「價值」競爭。

擴展數位服務版圖部分，井琪指出，要打造「全域生活圈」，升級「遠傳心生活」，成一站式數位服務平台，開發多元生活服務應用，更要加速平台變現。

井琪指出，透過 AI與個人化推薦提供更好的用戶體驗，同時也已經導入friDay影音， 影音推薦AI不應該讓用戶察覺，應該自動運作，真正「融入生活」，未來AI發展加速， 生成式AI讓技術門檻降低，但應用才是關鍵。「最好的AI是不讓用戶感覺它的存在」，應該自然融入使用者體驗。

井琪表示，現在遠傳新經濟企業市場占比達57%，消費者市場要強化競爭力， 擴大數位服務、AI應用，提升用戶價值，包含電商、影音、5G服務將進一步強化，除了電信資費，更要做出多元行動服務產品，跳脫框架，做得更活。