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TPCA 預估 AI 帶動台灣PCB產值2025年8,541億元 年增4.6%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台灣電路板協會（TPCA）3日發布新聞稿提到，資料顯示，2024年第四季台商PCB全球產值達2,175億新台幣，年增2.8%；全年產值達8,168億新台幣，年增 6.1%。展望2025年，隨著終端消費回溫，AI需求（伺服器與Edge端）及衛星通訊需求持續發酵，預估台灣PCB產業將進一步成長至8,541億新台幣，年增4.6%。

審慎樂觀看待2025年 惟川普衝擊仍須觀察

展望2025年，該機構分析，全球雲端服務業者持續加大資本支出，各國亦積極建置「主權AI」，預期AI伺服器需求將持續擴增。另一方面，在DeepSeek所帶出的知識蒸餾技術，能將雲端的大型模型轉移至邊緣端，在資源有限的設備上部署更小的模型，有望推動AI Edge應用加速普及，在整體AI效應下，將進一步推升HDI板與高多層板的市場需求。此外，低軌衛星市場因火箭發射成本不斷下降而迅速發展，預估相關衛星PCB需求將同步看俏。

該機構分析，美國政策變數依然是2025年最大的不確定，關稅調整可能影響全球通膨走勢，而電動車政策的變動，如放寬環保法規或取消電動車補貼等，恐將進一步增加電動車市場的不確定性。同時，中國大陸的通縮風險可能使消費市場復甦動能減弱。再者，2025年起台資與陸資廠商將陸續在泰國開出新產能，雖然初期規模有限，但長遠而言，產能擴增勢必衝擊市場價格競爭。在成本管控方面，國際金價上漲與預期的電價攀升也可能推高廠商成本，成為業界亟待關注的焦點。

該機構分析， 2025年第一季雖逢消費淡季，整體訂單動能預期趨緩，進入消費淡季，然而AI伺服器與衛星通訊市場需求可望延續，為首季的產業市場加溫。預估2025年首季台灣PCB產業將溫和成長2.6%，達1,862億新台幣，全年則有機會成長4.6%，站上8,541億新台幣的高點。

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