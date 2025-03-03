迎MWC 耀登秀高功率射頻單元、6G非地面網路應用
射頻天線廠耀登今天宣布將於世界行動通訊大會（MWC 2025）展示最新開放網路架構（O-RAN）高功率射頻單元（RU）、衛星通訊與非地面網路（NTN）應用解決方案。
耀登科技表示，期盼透過開放網路架構（O-RAN）高功率射頻單元、衛星通訊與非地面網路，助力全球電信業者拓展通訊覆蓋範圍，推動開放性多元網路架構的發展，奠定未來6G非地面網路（NTN）技術基礎，引領新世代衛星與地面通訊融合。
耀登科技指出，將透過MWC 2025展示全球首款單一功放20W高功率寬頻開放網路架構（O-RAN）無線電單元（RU），可應用於公網與私網環境，具備10倍覆蓋範圍與10倍裝置接取能力。
另外，推出滿足大規模部署需求、全球首款4進4出（4T4R）雙極化機架式上變頻及下變頻轉換器（Up-Down Converter；UDC），可同時支援更多裝置同步測試，加速測試進程，並提升測試場景設置的便利性，展出全球最小、最輕甚小孔徑終端（Very SmallAperture Terminal，VSAT）高軌衛星終端，以及拓展非地面網路應用場景的多軌道衛星通訊終端。
世界行動通訊大會（MWC 2025）為全球最具影響力的行動通訊盛會，將於3月3日至6日在西班牙巴塞隆納盛大舉行。今年大會以「融合、連接、創造」（Converge. Connect. Create.）為主題，匯聚全球電信、科技與衛星產業，關注人工智慧（AI）、低軌衛星（LEO）與非地面網路（NTN）技術等產業趨勢，推動下一世代通訊技術的發展與應用。
耀登科技說明，隨著國際標準組織3GPP將非地面網路技術納入5G標準，低軌衛星正加速成為電信生態系統不可或缺的一環，不僅擴大全球網路覆蓋，也強化基礎建設的彈性與延展性。面對6G技術快速發展，全球電信業者、衛星企業積極投入衛星與地面網路整合，打造更智慧、更靈活的通訊基礎建設，為未來數位社會奠定關鍵基石。
此外，智慧可重構智慧表面（RIS）技術將成為6G時代的關鍵技術，能有效提升訊號覆蓋、降低建置成本，並重塑全球通訊基礎建設格局。
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