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技嘉參加 MWC 展現 AI 運算全局 從雲端開發到邊緣運算

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
技嘉於MWC 2025展現AI運算全局，引領產業從雲端開發到邊緣運算部署的關鍵轉型。技嘉／提供
技嘉於MWC 2025展現AI運算全局，引領產業從雲端開發到邊緣運算部署的關鍵轉型。技嘉／提供

技嘉（2376）將於3月3日至6日的世界行動通訊大會（MWC），展示AI從開發（Development）到部署（Deployment）的全方位運算解決方案。隨著企業加速數位轉型及智慧升級，AI應用從實驗研發階段邁向規模化商用部署已成為產業關鍵趨勢，這個過程需要技嘉從雲端超算中心到邊緣終端完整的資料處理基礎建設支援，充分體現大會「企業再創（Enterprise-Reinvented）」及「AI加乘（AI+）」的主題精神。技嘉延續「運算速進時代」的主軸，致力於開發突破性的高效能運算產品，為全球科技發展提供強大運算動能，並運用集團資源與創新研發能力，全面應對AI領域在開發及部署階段的各項挑戰，協助產業加速AI應用落地。

技嘉與業界關鍵夥伴擁有密切的戰術合作關係，因此一向是市場上最快推出，並提供最多樣AI伺服器的品牌。在AI晶片持續不停迭代的當下，技嘉以G593 HGX伺服器為基礎，將機台設計成8U的高度以安裝更強效的晶片。新一代G893 AI伺服器能靈活應對客戶越發龐大複雜的AI訓練需求，可搭載NVIDIA B200、AMD MI325X、Intel Gaudi-3等GPU，還能支援12張全高加速卡安裝以及完全的冗餘電源(redundant power supply)供應。這些伺服器可扮演資料中心叢集運算的核心，也能在企業的機房獨立作業，推進智慧轉型。

技嘉亦針對雲端AI資料中心推出叢集式運算產品GIGAPOD，為巨型AI模型的訓練做一站式可擴充的解決方案。GIGAPOD可以搭載G893 AI伺服器整櫃輸出包含運算與網路連線的硬體整合，還可搭配選購的作業系統與軟體。GIGAPOD也涵蓋了從設計、布建到驗收的完整建置流程服務，能確保AI資料中心落地營運且高效運作。今年在MWC現場展出的型號便已可搭載NVIDIA B200 GPU，並配備DLC液冷技術的G4L3伺服器機櫃，充分展現技嘉為更多的AI發展做足了運算準備。

當大型模型愈發成熟，AI將從雲端的開發走向網路邊緣部署，更進一步的朝應用端發展，過程中將需要更多著重在彈性建置與投報率的伺服器及運算解決方案。技嘉推出的通用型R系列伺服器，採用CXL記憶體互連共享技術，實現伺服器間的運算資源分享，降低資料傳輸的延遲也減少機房布建的成本與佔用空間；X系列伺服器採用NVIDIA MGX 模組設計，利用模組化及可擴展的內部結構，讓用戶可以透過更換基板，升級支援 NVIDIA新一代的GPU 整合平台，不僅利於客戶的長期技術投資，且可靈活部署在智慧城市或工業物聯網等不同邊緣AI場景。

技嘉亦於MWC展出數款有利於部署於邊緣的伺服器，展現AI布局新方向。除了展示搭載AMD與Intel CPU的EIA 19” 規格邊緣運算伺服器外，更首度對外公開全新設計的3U刀鋒式終端伺服器（Blade Server）。這些高密度架構的伺服器提供多樣化處理器選項，能協助用戶降低AI布建成本及能源耗費，同時提升運算效益，加速AI的普及。

技嘉憑藉深厚的研發實力與產業夥伴的緊密合作，完整佈局從雲端到邊緣的AI運算生態系。透過從大型資料中心的叢集運算解決方案到邊緣運算部署方案的完整產品線，展現協助各種規模企業、科研機構實現AI創新的決心。在AI應用持續擴展之際，技嘉提供的全方位解決方案不僅支援最新一代運算晶片，與時俱進的硬體設計、軟體整合、系統管理及部署服務，更呼應了MWC大會主題之一，為產業智慧轉型扮演重要的「創變先鋒（Game Changer）」。

技嘉於MWC 2025展現AI運算全局，引領產業從雲端開發到邊緣運算部署的關鍵轉型。技嘉／提供
技嘉於MWC 2025展現AI運算全局，引領產業從雲端開發到邊緣運算部署的關鍵轉型。技嘉／提供

AI 伺服器 技嘉

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