快訊

光陽將改選檯面下卻暗潮洶湧 柯勝峯面臨經營權保衛戰

國中生不治遭霸凌餵毒？ 南檢解剖相驗初步結果出爐

童協不再只是好朋友！孫協志和夏宇童登記結婚了 「一家三口為優先」

聽新聞
0:00 / 0:00

AI發酵 研調：台商PCB產值達8168億元年增6%

中央社／ 台北3日電
台灣電路板協會（TPCA）與工研院產科國際所公布台商電路板產業報告。 美聯社
台灣電路板協會（TPCA）與工研院產科國際所公布台商電路板產業報告。 美聯社

台商電路板產業報告顯示，2024年PCB產業穩定成長，受惠消費回溫、AI伺服器與衛星通訊帶頭領跑，全年產值達新台幣8168億元，年增6.1%，預估今年產值將進一步成長至8541億元，年增4.6%。

台灣電路板協會（TPCA）與工研院產科國際所公布台商電路板產業報告顯示，2024年第4季台商PCB全球產值達2175億元，年增2.8%；全年產值達8168億元，年增6.1%。

展望2025年，TPCA指出，隨著終端消費回溫，AI需求（伺服器與Edge端）及衛星通訊需求持續發酵，預估台灣PCB產業將進一步成長至8541億元，年增4.6%。

TPCA進一步說，2025年第1季雖逢消費淡季，整體訂單動能預期趨緩，然而AI伺服器與衛星通訊市場需求可望延續，為首季產業市場加溫，預估2025年首季台灣PCB產業將溫和成長2.6%，達1862億元。

TPCA觀察，2024年第4季台商PCB產值相比2023年同期成長2.8%，AI伺服器與衛星通訊為主要成長動能，帶動高階HDI板需求大幅提升，為2024年成長最為強勁的產品。同時，車用電子需求持續增溫，加上手機及記憶體市場溫和復甦，共同推動2024年台商PCB產值的正向成長。

2024年台商PCB主要應用分布於通訊（34.2%）、電腦（22.5%）、半導體（15.5%）、汽車（12.9%）、消費性電子（9.9%）以及其他（5.0%）。

TPCA指出，通訊應用的手機板仍為台灣PCB主力產品，雖然近年全球車市成長力道放緩，隨著電動車與自駕系統的發展，車用電子需求仍保持暢旺，伺服器與衛星通訊在整體應用占比不高，但近2年成長亮眼。

報告指出，2024年台灣伺服器PCB產值約509億元，年增49%，衛星PCB產值達193億元，年增83%。

在PCB產品占比方面，TPCA分析，多層板（30.5%）與HDI板（20.1%）因AI伺服器、車用電子與衛星通訊需求暢旺，整體占比不斷攀升；相較之下，軟板（24.4%）因手機市場成長力道不足，又缺AI需求的強力支撐，市場占比逐年下降。

IC載板（15.5%）受市場需求波動影響，近期成長趨緩，隨著AI應用快速普及，高效能運算晶片與伺服器產品接續推出，載板市場有機會迎來新一波成長契機。

PCB 伺服器

延伸閱讀

PCB龍頭企業總部設桃園吸人才 斥資80億結合誠品打造5000坪商城

工研院與中華電信展示高軌衛星通訊 訊號穩還有AI助理

PCB 龍頭臻鼎台灣營運總部將動土 27日辦祈福典禮

金像電目標價 里昂喊310元

相關新聞

SAP 任命原欣為大中華地區總裁 賦能企業釋放數位化潛能

軟體供應商思愛普（SAP） 3日宣布，任命原欣為大中華地區總裁，全面負責SAP在該市場的業務營運，全力推動AI和雲端策略...

迎MWC 耀登秀高功率射頻單元、6G非地面網路應用

射頻天線廠耀登今天宣布將於世界行動通訊大會（MWC 2025）展示最新開放網路架構（O-RAN）高功率射頻單元（RU）、...

技嘉參加 MWC 展現 AI 運算全局 從雲端開發到邊緣運算

技嘉（2376）將於3月3日至6日的世界行動通訊大會（MWC），展示AI從開發（Development）到部署（Depl...

AI發酵 研調：台商PCB產值達8168億元年增6%

台商電路板產業報告顯示，2024年PCB產業穩定成長，受惠消費回溫、AI伺服器與衛星通訊帶頭領跑，全年產值達新台幣816...

台積電投資美國引關注 林佳龍：台美具共同目標與方向

外交部長林佳龍指出，對於近日「護國神山」台積電（2330）至美國設廠投資，造成台積電替代性、價值降低的疑慮，他強調「台灣...

英業達元宇宙成功商轉 「虛實元邦平台」未來布局一次看

英業達（2356）元宇宙技術邁向全新里程碑！旗下開發的虛擬偶像歌手米拉蜜（Mila Mii）周末在VRSTATE虛實元邦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。