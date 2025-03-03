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南電首季 PCB 淡季載板庫存調整 法人估損平邊緣

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

PCB載板廠商南電（8046）首季面臨PCB淡季以及BT載板庫存調整仍持續，法人估南電首季營運損平邊緣，仍有虧損約0.03元至小幅獲利的預期。不過預估今年首季為谷底。

展望後市，南電先前於法說會上提到，2025年全年力拚業績年增雙位數百分比。南電日前指出，目前預估本季營運將比去年同期好，該公司研發重點鎖定製造成本方面，並經營開拓高價值產品，目標2025年營運表現優於2024年。

南電先前並說，2025年第1季跟2024年第4季比較仍有未知數，生產週期2-3個月目前接單還可以但仍有不確定因素如川普上任後的影響，但若排除相關情況，首季看來ABF載板稼動率可提升。

網通產品方面，南電日前並說，網通營收占比45%是長期對客戶的承諾，網通產品線舊世代產品仍有基本盤，如家用網路，此外產品交換器800G等新應用的需求逐步成長。

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