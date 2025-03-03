台積電投資美國引關注 林佳龍：台美具共同目標與方向

外交部長林佳龍指出，對於近日「護國神山」台積電（2330）至美國設廠投資，造成台積電替代性、價值降低的疑慮，他強調「台灣在半導體和非紅供應鏈中具有不可或缺的角色」。且台積電於 2020 年 5 月便提出對美投資，當時仍在川普總統第一任期內，如今第一廠已可以接單生產，台積電投資美國，事實上能夠幫助美國半導體產業的發展，「台美雙方是具有共同的目標與方向」。

林佳龍日前登上網路節目《下班瀚你聊》接受主持人黃暐瀚專訪時，重申台灣在半導體及非紅供應鏈中不可或缺的關鍵地位。

林佳龍說，自上任後提出「總合外交」作為外交策的核心，也盼妥善應對美國總統川普上任後「川普 2.0」政策方向。此外，他也認同總統賴清德呼籲打造「非紅供應鏈」的主張，期待藉此落實經濟外交，進一步達成「經濟日不落國」之願景。

黃暐瀚提問何謂「非紅供應鏈」？林佳龍解釋，「紅色供應鏈」是中國主導，採用中國製造、中國標準，在川普總統第一任期的時候，就曾對中興跟華為等電信及 5G 企業出手，以因應中國威脅。而在現今的網路空間（Cyberspace）與數位科技的應用中，涉及資料經濟與數位足跡，林佳龍進一步指出，中共擴張不只一帶一路，還包括數位絲路與 AI 威脅，他並強調「網路空間才是未來美中抗衡的關鍵」。

林佳龍表示，疫情期間許多供應鏈產生「斷鏈」，各國都希望基於國家安全與經濟安全，並保護關鍵技術，要求在地生產，同時避免中國的操弄。這延伸的不僅是國安問題，同時更代表未來的產業趨勢，林佳龍推測，在這樣的情勢下，未來產業會產生美、中兩個系統，具有各自輸出的供應鏈。

林佳龍強調，現在的網路空間已經在發生一場無形的戰爭，台灣具有市場、法制規範以及技術標準等等，自然是屬於民主供應鏈與非紅供應鏈中的一環。對此，林佳龍也提出他的戰略思考，需要透過主動與各國合作、建廠，持續讓台灣技術領先，才能夠持續讓「技術深耕台灣、產線布局全球」。

林佳龍藉此次專訪的機會回應國人，對於「護國神山」台積電至美國設廠投資，造成台積電替代性、價值降低的疑慮。林佳龍強調「台灣在半導體和非紅供應鏈中具有不可或缺的角色」。林佳龍表示，台積電於 2020 年 5 月便提出對美投資，當時仍在川普總統第一任期內，如今第一廠已可以接單生產，台積電投資美國，事實上能夠幫助美國半導體產業的發展，「台美雙方是具有共同的目標與方向」。

黃暐瀚關心台積電和英特爾（Intel）的關係，林佳龍回應指出，過去英特爾由於垂直整合失去製程上的競爭力，台積電則因製程更具競爭力，朝上下游的夥伴及客戶發展，與下游訂單及上游設計廠商利益一致，林佳龍認為，台積電是相當國際化的公司，「我們應該相信台積電」。林佳龍指出，美國重視晶片戰略的原因，在於晶片涉及國防安全，同時也涉及 AI。在美中抗衡的局勢下，林佳龍認為台灣可以扮演關鍵的重要角色，台灣與美國應該是合作夥伴，而非競爭對手。