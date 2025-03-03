英業達元宇宙成功商轉 「虛實元邦平台」未來布局一次看

英業達（2356）元宇宙技術邁向全新里程碑！旗下開發的虛擬偶像歌手米拉蜜（Mila Mii）周末在VRSTATE虛實元邦平台，連辦八場售票線上演唱會，展現集團在元宇宙應用的能量，也代表元宇宙技術的正式商轉。對此，英業達元宇宙技術處近日也接受《經濟日報》的專訪，揭曉2025年元宇宙市場的最新趨勢、挑戰，以及旗下集大成之作「VRSTATE 虛實元邦平台」的最新展望，以下為專訪紀要，快來看看吧！

1.問：這次演出，有運用哪些新技術嗎？（過去未曾公開、或較少提及的技術）

答：本次演出充分運用了虛實元邦平台VRSTATE最新的元宇宙技術，融合AI、3D建模、數字孿生與沉浸式互動，以提供更好的觀演體驗。特別是應用了以下關鍵技術：

(1)新一代智能平台購票系統

這次虛實元邦平台導入了數位典藏門票機制，讓每一張票具有唯一性與可驗證性，杜絕假票問題。

(2)增強式舞台排演系統（3D+AI）

虛實元邦平台這套系統結合3D空間技術，讓虛擬人物能夠在虛擬舞台環境中進行排練。透過AI演算，即時調整場景、燈光、特效與動態捕捉，使演出更加流暢。這項技術大幅縮短了傳統舞台排演的時間，提升了導演與虛擬人物的協同工作效率。

(3)娛樂AI大模型（AI-Generated Content, AIGC）

虛實元邦平台的 AI 大模型能夠即時生成舞台視覺與互動內容，根據演出氣氛進行動態調整。

(4) 3D服裝創建系統

透過AI設計+物理模擬+3D建模，虛實元邦平台打造了 數位時裝（Digital Fashion），不僅適用於虛擬角色，也可同步應用於現實舞台，甚至讓觀眾購買數位典藏服飾進行個人化穿搭。此外，該系統能夠即時改變服裝的布料動態，確保與演出動作的高度匹配。

(5) AI互動生成系統

在本次演出中，AI與觀眾的互動得到了進一步的提升。虛實元邦平台提供AI虛擬人與真實觀眾系統，可以根據即時聊天數據，與線上觀眾進行對話。

這些創新技術的融合，不僅改變了傳統娛樂產業的運作方式，也進一步推動了元宇宙娛樂體驗的未來發展，更是未來娛樂模式的一次重要探索！

2.問：這次登台演出，代表英業達元宇宙虛實元邦的這項重大成果，已經成功商轉了嗎？

答：這次的演出無疑是邁向商轉的重要一步，也展示了虛實元邦平台技術與服務的成熟度。同時我們也證明，透過元宇宙技術的應用，可以讓文化內容產業更方便地融合創作，轉化為真正的文化科技產品，並進一步擴展到商業應用。

目前，虛實元邦平台技術已經具備完整的元宇宙內容創作與演出支援，包括AI生成內容（AIGC）、3D虛擬角色與服裝、數位典藏資產、AI互動體驗等，為文化娛樂產業提供一個全新的發展空間。這不僅能讓內容創作者更輕鬆地打造虛擬演出與數位文化產品，也能推動數位資產經濟（Digital Asset Economy）的成長。

然而，真正的成功商轉需要建立在更多文化內容業者的參與之上。虛實元邦平台的目標是吸引更多藝術家、音樂人、演出團體、IP持有者等內容創作者進駐平台，共同打造未來的元宇宙世界。只有當這個生態系統逐步成熟，並形成完整的內容、用戶與業務模式互動時，才是真正意義上的成功商轉。

這次兩天八場演出的成功，已經證明了技術的可行性與市場潛力，虛實元邦平台將持續與內容產業夥伴攜手推進，真正落實元宇宙商業模式，為全球文化創意產業帶來更多機會，共同推動元宇宙時代的到來！

3.問：元宇宙技術處在2025年有什麼展望？（例如：看好虛實元邦技術應用大增）

答：2025年將是元宇宙技術與應用加速成長的一年，虛實元邦平台的目標不只是擴展娛樂產業的應用，更希望透過元宇宙技術推動更廣泛的產業升級，讓更多人能夠參與並受惠於這個新興數位經濟時代。虛實元邦平台將聚焦在以下三大方向：

（1）持續提供平台技術與服務，支持台灣內容產業上架最佳作品與應用。虛實元邦平台的核心目標是打造一個開放的元宇宙內容平台，讓更多台灣內容業者、創作者與品牌能夠快速進駐、發表作品、拓展市場。

(2) 拓展元宇宙應用至教育、遊戲、時尚、健康與企業領域。除了娛樂與虛擬藝人，虛實元邦平台計畫加速推動元宇宙技術在多元產業的應用落地，讓其真正成為提升產業效率與價值的關鍵應用。

(3) 以「軟賣硬」商業模式，陸續推出元宇宙終端產品，完成「以實推虛、以虛帶實」的市場生態鏈。元宇宙的成功不僅依賴於數位內容，更需要硬體技術的支援，因此虛實元邦平台將採取 「軟賣硬」的策略，推動終端產品落地，形成完整的市場生態：

4.問：2025市場有什麼挑戰嗎？

答：元宇宙無疑是AI數位時代最重要的應用方向之一，它不僅重新定義了數位娛樂、社交互動、商業模式，也正在改變教育培訓、企業應用、健康醫療、時尚文化等產業。然而，隨著技術的快速發展，如何完美結合 AI、3D、人機互動（Human-Computer Interaction, HCI）與隱私安全技術，仍然是一個重大挑戰，當然，也是一個巨大的機會！

虛實元邦平台認為今年元宇宙市場的主要挑戰：

(1) AI、3D 和人機互動（HCI）的整合與優化：元宇宙技術涵蓋人工智慧（AI）、3D 建模、沉浸式互動技術（VR/AR）、動作捕捉、數位孿生（Digital Twin）等，但如何讓這些技術無縫結合，並提供流暢、低延遲、高擬真的互動體驗，仍然是技術上的一大挑戰。

(2) 隱私與數據安全挑戰：隨著 AI 深度學習、個人化推薦、行為數據分析 在元宇宙應用越來越廣泛，資料安全與隱私保護問題也愈發受到關注。

(3) 元宇宙的商業模式與市場普及速度：儘管元宇宙市場潛力巨大，但要讓消費者廣泛接受並願意投入時間與金錢，仍需解決硬體與設備普及度不足和內容生態與用戶黏著度等關鍵問題。

(4) 「虛擬世界 × 現實應用」的落地挑戰：元宇宙的成功不能僅停留在遊戲與娛樂，而應該擴展到 教育、企業應用、醫療、工業設計等領域，才能真正改變世界。但如何將虛擬世界的技術帶入現實，並讓企業和消費者廣泛接受，仍需突破。

儘管2025年的元宇宙市場仍然面臨許多技術、商業模式與市場普及的挑戰，但這些挑戰同時也是機會。虛實元邦平台將持續推動技術發展，與產業夥伴、內容創作者、技術專家共同努力，突破這些挑戰，實現真正可持續發展的元宇宙生態！

5.問：除了米拉之外，元宇宙技術處的下一個目標為何？

答：元宇宙的核心目標是構建一個虛擬與現實深度融合的虛實世界。虛實元邦平台認為，只要擁有知識、內容、故事、才藝等都可以成為AI Agent數位虛擬人的下一個發展目標。這不僅將改變娛樂產業，也將廣泛應用於教育、商業、醫療、社交、企業運營等領域，推動「智慧虛擬人 × 產業應用」的新時代。

1. AI Agent 智慧虛擬人：元宇宙的核心發展方向

未來的AI Agent不再只是輔助性角色，而是具備學習能力、個性化互動的「智慧伴侶」，可以根據場景需求發展不同的角色與應用。

2. AI+元宇宙技術，開啟「智慧虛擬人 × 產業應用」時代

元宇宙的核心技術，包括 AI、3D 建模、人機互動（HCI）等，將進一步推動智慧虛擬人的應用。

3. 虛實元邦平台期待，更多具有人工智慧生命的虛擬人陪伴我們